Joaquín: "El que llegue a casa antes de las cinco tiene multa"

Exultante, así salió a la zona mixta del Sánchez-Pizjuán un Joaquín Sánchez que estaba ronco de las voces que había dado en el vestuario, tras ganar su primer derbi en el campo del eterno rival, una victoria que celebró por todo lo alto: "¡Ya me puedo retirar tranquilo! ¡Va por ustedes, chavales! ¡Viva el Betis!", exclamaba el capitán delante de las cámaras de ´beIN LaLiga´, entre alguna que otra palabra malsonante y otras casi ininteligibles, fruto de una euforia más que justificada.

"Hoy (por ayer) no se puede descansar, el que llegue a su casa antes de la cinco de la mañana tiene multa", bromeaba el extremo verdiblanco antes de ponerse serio para hablar de los buenos augurios con los que llegó a Nervión: "Estoy muy contento, porque el equipo venía con una sensación muy buena, tras unos días muy positivos, trabajando muy bien, con la gente muy enchufada, alegre, que es fundamental para el estilo de juego que tenemos, con la responsabilidad y la sensación de que íbamos a hacer un gran partido... y, yo, la verdad, no sé por qué, pero me daba que íbamos a hacer un gran partido".

Joaquín, que también atendió a ´Radio Betis´ aseguró haber disfrutado "muchísimo". "Hemos visto a un equipo valiente. Por momentos hemos sido muy superiores, pero no podemos olvidar que el Sevilla es un gran equipo. También sufrimos".

El portuense dedicó el triunfo, sin dudarlo un momento, a la afición: "Esto es una cosa muy bonita. Es la primera vez que el Betis marca cinco goles en el Sánchez-Pizjuán", relató el ´17´, quien reconoció que no le sentó muy bien su cambio. "Cuando miré el reloj y vi que estábamos en el 60´ no me gustó, pero los goles coincidieron con mi salida. Si lo sé, lo pido antes", manifestó entre risas, antes de volver a instar al beticismo a celebrar por todo lo alto el triunfo en el derbi: "Si hubiésemos perdido, la semana sería dura; pero este resultado hay que disfrutarlo, sin faltar el respeto a nadie". "Ha sido un gran derbi. Un marcador así hay que celebrarlo, pero siempre con respeto", insistió.