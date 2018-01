Laura González: "La que tiemble, no vale para este club"

Laura González (Sevilla, 22 años) empezó a jugar al fútbol en el Sagrado Corazón, desde los 7 hasta los 13. Luego jugaría en el único equipo de elite que existía, "pero no viene al caso nombrarlo (se ríe). Llego al Betis en 2013". Campeona de España con la selección andaluza, juega de pivote: "Me gusta más defender que atacar. El 'Javi García del Féminas', para entendernos, aunque me gusta menos tocar que robar". "Me costó adaptarme a esta forma de jugar, más elaborada y de toque. Estaba acostumbrada a otro tipo de fútbol. María Pry me ha ayudado, con muchas horas de tecnificación y toque. No tengo un nivel alto con balón, pero sé cuáles son mis cualidades: lo robo, corro todo lo que puedo y se lo doy a las buenas".

- Segundo año en la elite y llega la hora de jugar el derbi. Además, siendo toda una fija.

- Me siento una privilegiada por tener tanta ropa del Betis, tengo los cajones de los armarios llenos. Tengo la suerte de defender estos colores y es un premio estar en el Betis. Y más como bética que soy de nacimiento.

- En el equipo hay de todo, también chicas de fuera a las que les costará entender esto.

- Esta semana hemos hablado en el vestuario para hacerles ver que no es un partido más, sino un partido que engloba a una ciudad entera. Pasión, sentimiento... Poco a poco se dan cuenta, sobre todo por las redes sociales, de lo que significa esto. Pero creo que hasta que no estemos calentando ese día y sientan ese nerviosismo, esa ansiedad, esa tensión de ver las gradas llenas y el otro equipo de la ciudad tan cerca, no se darán cuenta. Hablaremos después y ya me dirán si es un partido más o no.

- Hay poca tradición de derbis femeninos, sólo tres oficiales: uno en Copa de Andalucía, donde ganaron 2-1, y dos empates a cero en Liga, en Segunda.

- Es un derbi con grandes incógnitas. A ellas también las han televisado mucho, por lo que se puede analizar al rival, pero sigue habiendo factores que no se pueden preparar. La clave va a estar en el equipo que falle menos. Es un derbi... un derbi es la esencia de este deporte.

- Ya ha jugado derbis como entrenadora (en concreto con los cadetes y juveniles del Betis).

- Intento siempre separar mi rol de míster del de jugadora, pero a veces es complicado. Es igual de gratificante, pero no tiene nada que ver estar en la banda o en el campo. Las herramientas que puedo dar a mis futbolistas ante un partido así difieren mucho de lo que puedo aportar en el campo. En el aspecto motivacional les intentamos hacer ver qué hay que hacer, cómo controlar todas las situaciones para imponer nuestras ideas y objetivos. Lógicamente, me comporto de forma diferente; en el banquillo tienes que dar ejemplo, controlarte un poco más.

- ¿Se percibe ya en la cantera un ADN bético?

- En estos siete años de vida, ha habido un gran cambio. En los tres primeros costó mucho, porque partíamos de cero y el otro equipo de la ciudad tenía 8 años de bagaje. En 2-3 años, se notará muchísimo. Es más fácil empezar desde la base, fichando niñas que ya vienen formadas. El crecimiento está siendo espectacular y, además, se nota que llevamos 2-3 años con el mismo bloque. Ya saben lo que significa estar en este club, ya tienen ese veneno. No se puede perder esa esencia.

- Vaya coincidencia que el derbi masculino y el femenino sean el mismo fin de semana...

- Menos mal que no son el mismo día. Creo que es una suerte que hayan coincidido. Será una fiesta de toda la ciudad. No creo que condicione el nuestro, porque nuestra afición es muy loca y está muy identificada con nosotras. Será un día muy bonito por lo que conlleva también que sea el fin de semana de Reyes. No hay otro plan mejor para pasar ese día. La incógnita es cómo van a caber tantos en ese campo, pero eso no depende de nosotras. Hace dos años, en Segunda, vinieron con bengalas y veías el humo verde cuando entrabas en la ciudad deportiva. Yo a nuestros hinchas les pido que sigan siendo ´locos de la cabeza´, porque así se vive mucho mejor. Que nos apoyen, que no pierdan la ilusión. Hay futbolistas a quienes les afecta ese ambiente, pero ese veneno, ese bicho que tienes dentro, tienes que sacarlo ese día, que le pegues un bocado al de enfrente si hace falta.... Lo siento, pero a la que le tiemblen las piernas en estos partidos, no vale para estar en este club.

- ¿Cómo llega el Betis Féminas?

- Llegamos en una racha positiva. En los cuatro partidos ante las más poderosas (Athletic, Atlético, Valencia y Barcelona) se intentó y lo pusimos todo, pero era muy complicado. Ahora venimos de ganar 7 puntos de 9, con mejores sensaciones. Se ha visto más al Betis del año pasado, al que lo intentó al principio de éste. Nos ponemos unos objetivos a corto plazo.

- ¿Cómo es el Sevilla?

- Es un equipo contundente. Para el ritmo de los partidos y los lleva a su terreno. Con balón no arriesgan, buscan segundas jugadas arriba, con dos delanteras altas. Sin balón, algo de presión alta, aunque acumulan muchas jugadoras detrás de la pelota. Le han metido pocos goles para la posición en la que están. Va a ser un partido muy interesante, porque cada equipo va a plantear un estilo completamente diferente. El que falle menos e imponga su forma de jugar, se llevará los tres puntos. Los dos tenemos bastante hambre y queremos acabar la primera vuelta de la mejor manera posible. Cuando salió el calendario, ya pensamos que terminaríamos la temporada en casa del eterno rival. Lo mismo nos falta un punto para entrar en la Copa de la Reina o si ganamos las mandamos a Segunda, pero puede ser al revés o que no nos juguemos nada. Falta mucho para eso.