Calero, antes del choque: "Ganar aquí es lo más grande"

Ganar un derbi es una de las mejores experiencias que puede vivir un profesional del fútbol. Al menos, así piensa el jefe de los servicios médicos del Betis, el doctor Tomás Calero, encargado el pasado sábado de dar la charla motivadora a los jugadores antes de saltar al césped del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Y es que, el galeno vivió el sábado su último derbi en el campo del eterno rival como miembro del equipo heliopolitano. Al final de la temporada, dejará el club de sus amores, por lo que la noche de Reyes fue muy especial para él.

Por su dilatada experiencia en los clásicos hispalenses, el cuerpo técnico decidió que fuera él el que diera la charla al equipo en el vestuario, y sus palabras no pudieron tener mejor efecto. "Escuchadme, hoy es mi último derbi. Me gustaría que lo sintierais como si fuera vuestro último derbi. La cosa más grande que tiene un futbolista en Sevilla es ganar aquí. Si ganáis aquí, vais a vivir la mejor experiencia que vais a tener en vuestra vida, incluso más que ganar una Champions. Yo he ganado aquí muchas veces y he perdido también muchas. No dejéis pasar esta oportunidad, es de las cosas más bonitas que vais a recordar en vuestra vida deportiva. Muchos ya lo habéis conseguido y hoy es un día para ganar. Y por otro motivo, por el escudo, porque detrás tenemos a mogollón de gente que nos va a ayudar a luchar para que sea el día más grande de nuestras vidas", arengó Calero en mitad de la piña de futbolistas que salió al campo como una auténtica moto. Prueba de ello es que a los 23 segundos ya había anotado el primero de los cinco goles con los que terminaron ganando al Sevilla, un regalo que a buen seguro no olvidará jamás el doctor Tomás Calero.