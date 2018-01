Lorca Deportiva-Betis Deportivo: Rival propicio para estrenar el 2018

El Betis Deportivo visita esta tarde, a partir de las 17:00 h, el estadio Francisco Artés Carrasco en la primera jornada después del parón navideño. El Lorca Deportiva, último clasificado del Grupo IV con 12 puntos, será el rival del conjunto verdiblanco en este importante duelo en la lucha por la permanencia en la categoría. Con el firme propósito de empezar 2018 con una victoria, el filial bético afronta la cita con 7 puntos de ventaja sobre su contrincante y otrora rival en la fase de ascenso, un colchón que aspira a aumentar a costa de un club en plena crisis deportiva e institucional.



Con la intención de pasar página encara el encuentro ante el Lorca Deportiva el técnico gerenense, José Juan Romero.. A eso vamos a ir a Lorca. Es cierto que ha habido diferentes circunstancias en los dos últimos partidos, pero, en el último contra el Extremadura, independientemente de que no estuvimos al nivel que debemos, jugamos ante un equipo muy superior al nuestro ahora mismo. Tenemos que pasar página de aquello y centrarnos en que nos queda toda la segunda vuelta. Hay que hacer un total de 25 puntos para mantener la categoría. No creo que sea un objetivo insalvable ni mucho menos. Vamos con toda la ambición a este tramo del campeonato", arguye el ex mediocentro, que no podrá contar para este partido con el lesionado Tellado, pero sí con Aitor Ruibal y Julio Gracia, por ejemplo.

Al límite

Más complicada es la situación del Lorca de Mario Simón, que ha sufrido una desbandada en las últimas semanas. A la delicada situación deportiva por la que atraviesa se le suma la profunda crisis societaria -el club adeuda a la plantilla dos meses de salario-, de ahí que se hayan marchado hombres como Cañadas, Francis, Loco Alonso y Mawi. Juan Arcas y Víctor están lesionados. Simón recupera al lateral Sergio Rodríguez y el mediocentro Cristian Britos.