El presidente del Nantes no tira la toalla por Lucas Moura

Lucas Moura es el elegido por Lorenzo Serra Ferrer para reforzar las bandas del Betis si finalmente deciden acudir al mercado. Convencer al brasileño no será fácil, aunque en Francia apuntan que el futbolista del PSG prefiere ir a España antes que recalar en otro equipo de la Ligue 1.

A Lucas Moura lo pretende el Nantes, pero el futbolista ya ha dado una negativa al equipo de Ranieri. Pese a todo, su presidente, Waldemar Kita, insiste en que intentará ficharlo. "Sí, me gustaría recuperar a Lucas, soy honesto, he estado trabajando en ello durante dos meses. Hablé con el director deportivo de Paris Saint-Germain (Antero Henrique). También con Nasser (Al-Khelaifi), me dijo que en principio no hay problema", dijo en TF1.

Kita reconoció que Moura rechazó la propuesta del Nantes. "Exactamente, él no está interesado. No podemos forzarlo. No se puede obligar a un jugador a venir si no quiere. Es una pena para él porque estamos a seis meses del Mundial, y si se va a otro lado o se queda en París, definitivamente no irá. Si viene a nosotros, seguramente jugará porque tiene las cualidades, nos ayudará y será la estrella", ha indicado.

Moura es la prioridad del Nantes, que no irá al mercado a por otras opciones. "No vamos a estar activos, creo que el deseo de nuestro entrenador, Claudio Ranieri, que es alguien excepcional, es: 'Tengo un muy buen grupo, y si viene a alguien es obligatorio que sea un jugador excepcional'. Y creo que es una muy buena lógica. Es Ranieri quien decide", ha concluido.