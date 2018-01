Serra Ferrer: "El 3-5 no nos va a amparar todo el año"

Abrió un debate con su augurio de que este año sí habría derbi y la realidad le ha dado la razón, hasta el punto de que el 3-5 le permitió bromear en la madrugada del sábado al domingo, afirmando que, en realidad, no hubo derbi, pues "sólo existió el Betis". Este lunes, el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, analizaba toda la actualidad verdiblanca en el programa de RTV Betis ´Heliópolis´.

- ¿Qué sintió el sábado?

- La satisfacción de ver el comportamiento del equipo te hace sentir feliz. Y esto va a durar. Tenemos que poner un punto y seguido a un partido memorable, extraordinario y que le tenemos que dar soporte con los venideros. A partir de aquí la satisfacción nunca va a desaparecer y la alegría de haber sido capaces de hacer un partido extraordinario y obtener un resultado muy bueno no nos tiene que distraer continuamente e instalarnos en la confianza o el exceso de relajación.

- ¿Cómo lo vivió?

- Con la pasión que requiere cada momento, cada acción que se disputaba en el estadio del Sevilla. Entonces hay esta mezcla de sensaciones que, si las pudiéramos ordenar, serían tremendas, por la cantidad y la intensidad.

- ¿Costó contenerse tras el 0-1?

- Me costó guardar las formas al primer minuto; ya no esperé al último. Fue muy brillante, un punto fundamental para mí, la manera en la que entró el equipo al partido, la manera en la que los duelos a nivel individual el equipo fue ganando a través de Boudebouz, de Fabián, y con las ganas y la intensidad y la mala intención del chut de Fabián. Pues esto es lo que te da un poco más de serenidad, tranquilidad, ver el partido un poco con una perspectiva ya muy metida desde el primer segundo. Es verdad que después hubo idas y venidas, pero el Betis siempre supo estar en los momentos duros, difíciles, que el Sevilla también nos ganó posiciones en el terreno de juego, pero se fue sobreponiendo bien. Viví con la intensidad que cualquier bético vive, y más si es en directo y en el palco, donde no había estado nunca. Era un derbi bien distinto, pues no es lo mismo estar a pie de campo, en el banquillo, que estar en el palco.

- Fue el derbi de muchos, no el de Beñat o de Alexis, ¿no cree?

- Todos son del Betis. Trabajamos para el beticismo. Nadie puede pensar que un derbi lo gana él. Formas parte de un colectivo, un grupo que es inmenso, y lo hemos demostrado. Tengo la inmensa fortuna de haber vivido las etapas anteriores, con resultados positivos la mayoría, algunos también decepcionantes, pero en ésta, al ver el entrenamiento del viernes pasado con 13.000 personas, te das cuenta de que esto no va de broma. El futbolista y el cuerpo técnico, cuando ven un entrenamiento con esta ilusión y pasión que les transmite esta alegría, esta sensación de fuerza para poder llegar al partido y competir con el respaldo de tanta y tanta gente, se estremece; te llevan al límite para que sepas que no lo haces para ti. Esto es lo que engancha y hay que saber valorar muy bien.

- Se lo debían al beticismo...

- Pretendemos superar lo que hemos estado viviendo, algunos participando, en años un poco tristes en los cuales el Betis no ha sido capaz de dominar esta situación de la pasión bética para ofrecerles todo lo que se merecen. Pero las cosas arrancan; necesitan su tiempo, a pesar de que es difícil pedir al aficionado comprensión, paciencia... Este grupo cada día está más consolidado, cree más en lo que hemos iniciado. El cuerpo técnico cada día se da más cuenta de lo que significa trabajar por y para el beticismo. La victoria del otro día marca sí o sí, lo quieras o no. Esto engancha. Te va a quedar para siempre. Y, evidentemente, en algunos momentos de debilidad, si tienes estos recuerdos y sabes de toda esta gente que ha venido, que ha llorado, que ha reído, que ha disfrutado... Esto vale la pena, refuerza muchísimo. Nos ha faltado algo de regularidad pero este Betis estoy convencido de que va a funcionar, y será haciendo felices a los béticos, como el otro día, que es la mejor manera de que uno se sienta compensado y realizado en el trabajo diario.

- ¿Cómo ve a Setién?

- A pesar de que siempre intentas que salga muy bien a la primera, se necesita rodaje, mucha perseverancia, mucho trabajo en definitiva, para coordinar, cohesionar todas estas ideas de trato correcto al balón, de pasearlo por distintas zonas antes de que aparezca la posiblidad de la parte final de esa jugada. El tercer gol es magnífico por esta idea, este concepto, este criterio de jugar desde el inicio transitando por el centro del campo, paseando, buscando los cambios de orientación para que el equipo oponente se descomponga y se creen los espacios suficientes para abordar el tramo final. Es una idea del míster que los jugadores creen y respaldan con su valentía, su personalidad y su calidad. Si no, es muy difícil que salga. Lo hacen porque se atreven. ¿Pueden fallar? Claro. En el fútbol se toman tantes decisiones que alguna sale mal, pero hay que tener esta idea muy metida, esa valentía para llevarlo a cabo ante la presión o ante el apoyo de la afición, que siempre espera lo mejor de ti.

- Fue un derbi redondo.

- Al ver que la primera acción está disputada con la intensidad que corresponde, tienes mucho ganado. El equipo se va contagiando por si hay algún despistado aún que no ha entrado bien desde el primer segundo. El equipo es más equipo y el convencimiento es más fuerte. Además, si tienes la calidad y pegada que tuvo Fabián, un jugador crecido y nacido aquí, pues mejor.

- Una alegría doble por él, ¿no?

- Está al alza. Me alegro muchísimo, porque siempre va acompañado de unos valores en los que siempre he creído: la humildad, el respeto y la tenacidad, pues no se conforma con esto. Antes de jugar en el Bernabéu era un jugador, y de allí salió otro por su autoestima, su autoconfianza. Hay que felicitarlo, como al resto. Forma parte de un grupo, pero va cada día a más.

- Jugaron cuatro canteranos.

- Y Francis entró en una posición a la que no está habituado, aunque creo que puede jugar perfectamente ahí. Tiene mucho mérito lo que hizo. Se centró y compitió bien. En algunos momentos, la situación te impresiona y estás un poco desubicado, pero Fabián le echó una mano, ya que, cuando se iba muy arriba, lo protegía un poco, además de darle el balón fácil siempre, no en situaciones apuradas en las que debes tener mucho talento para salir. Y para Sergio fue el regalo de su vida. Después de tantos años de bético, ansiaba este momento de meter un gol en el Pizjuán. Sin duda, ese momento sería extraordinario. Ya no te digo Joaquín, quien, a pesar de su edad y de sus experiencias y vivencias, algunas un poco más tristes a lo mejor allí, llevó el brazalete y acompañó a este grupo de jugadores con esa mirada de ilusión tan estremecedora como la de los béticos; llena muchísimo.

- Para Joaquín fue un alivio, pues tenía esa mancha de no haber ganado nunca en Nervión.

- Sin duda. A él se le escucha con un poco más de tensión y de ilusión; suspiras profundamente por si llega ese momento en el que tengas protagonismo... Es maravilloso.

- Entre los 14 que acabaron jugando hubo un gran equilibrio entre gente de la casa y muchos de los fichajes, como había previsto.

- Es una alegría más. Es esa idea que transmitimos desde el principio y que el entrenador nos compró y, de alguna manera, apoyó. Nos deja muy satisfechos a la comisión deportiva. Los jugadores que van al entrenamiento a diario, y me refiero a los de fútbol base, tienen que pensar que esto va en serio. Ahora que el filial está sufriendo por jugar en una categoría muy áspera, muy dura, estoy seguro de que va a mejorar. En esta segunda vuelta les vamos a ayudar un poco más en su autoestima y su confianza, por lo que seguramente van a crecer. Y lo demuestran cuando hay futbolistas que dan el paso al primer equipo y son capaces de rendir a un buen nivel. Deben saber que no hay puertas ni vallas. Existe esta posibilidad. Nos alegramos muchísimo de que el míster también tenga esta confianza y de que les transmita la idea, el criterio y la fe en que son útiles para el primer equipo. Y respecto a los nuevos, hay algunos que parece que llevan seis temporadas aquí por su implicación, por su compromiso, por entender lo que supone un partido de máxima expectativa, que se vive por ambos lados aquí en Sevilla con mucha pasión. Por suerte y el buen hacer de ellos, se decantó de nuestro lado. Me refiero a futbolistas como Guardado, Javi García, Feddal, el mismo Tello, que salió en el último tramo... Se han dado cuenta de que vale la pena hacer cualquier esfuerzo, porque la gratificación es muy grande.

- ¿Por qué estaba tan seguro de que este año iba a haber derbi?

- Porque, a veces, soy un poco iluso y pienso que los demás piensan igual que yo. Estas cosas tienes que creerlas para que se hagan realidad. Estoy convencido de que vamos a hacer muy buena temporada. Siempre con la prudencia, el respeto y la humildad con que debes afrontar las cosas. No podemos pensar que este resultado nos va a amparar todo el año. Esto implica exigencia a nivel individual, responsabilidad de cara al partido contra el Leganés. Esta victoria en el derbi se puede hacer muy grande con los tres puntos del próximo lunes y puede quedar un poco diluida si no ofrecemos el mismo nivel de compromiso, de esa actitud esforzada y brillante, además del juego, que quedarían un poco en entredicho. Pero tengo confianza en que este resultado nos va a ayudar a crecer y nos va a dar la autoestima suficiente para no tener dudas. Las dudas se despejan acelerando, buscando ir a tope en cualquier situación y cualquier compromiso que tenga que resolver la plantilla y el cuerpo técnico.

- ¿Es difícil mantener la motivación tras el derbi ante el ´Lega´?

- Seguro que vamos a tener ayuda, con una entrada extraordinaria aunque el partido sea el lunes. Tendremos un apoyo, un respaldo y un reconocimiento al último partido principalmente muy buenos. El jugador tiene que entrar en esta idea, y la madurez y el compromiso han de hacerse notar. Porque nada es definitivo. El futbolista se tiene que examinar cada día. Y, siendo del Betis, cada instante.

- ¿Qué pueden esperar los béticos del mercado invernal?

- Estamos preparados, con cualquier sugerencia del míster, ya que esto se basa en que el entrenador se encuentre a gusto con los jugadores que vienen, consensuarlo. Si el Betis puede económicamente (y es lo correcto entre calidad y precio que hay que pagar), lo vamos a hacer. La comisión deportiva y la secretaría técnica estamos trabajando con seriedad, sabiendo muy bien lo que puede suponer un refuerzo en una línea u otra.