"¿Ceballos al Betis? Todo puede pasar"

Ángel Haro habló ayer en Canal Sur para los compañeros de El Pelotazo y uno de los temas que trató fue el fichaje de Dani Ceballos, que no está contando para Zidane en el Real Madrid. "Sí, he escuchado algunos rumores", comenzó Haro, quien después dejó la puerta abierta. "Tenemos limitaciones y si viene alguien queremos que sea alguien que aporte de verdad y no un parche. Es difícil valorar si puede pasar o no, pero en el fútbol puede pasar de todo. No es sencillo", dijo el empresario.

El presidente bético no quiso revelar más cosas sobre la planificación. "Estamos trabajando en la planificación y demás, y pocos datos podemos dar. Tenemos ciertas limitaciones y vemos si podemos emplear la imaginación y los puestos a reforzar", subrayó.

Efectivamente, el Betis tiene poco margen salarial en estos momentos, de ahí que trabaje en vías para ampliar esa capacidad económica que le permita reforzar el equipo.