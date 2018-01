Chaves y Lopera se saludan en la Audiencia mientras esperan sus juicios

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y el del Real Betis Balompié Manuel Ruiz de Lopera coincidieron hoy en los pasillos de la Audiencia de Sevilla, donde se saludaron antes de comparecer en los juicios en los que ambos están imputados.

Según ha podido comprobar Efe, Manuel Ruiz de Lopera, al que se juzga en la Audiencia por un presunto delito de apropiación indebida durante su gestión al frente del Real Betis Balompié, se levantó del banco en el que estaba sentado en la planta cuarta del edificio para saludar a Chaves en el momento que llegó el expresidente.

Lopera se acercó a Chaves, imputado por la pieza política del caso ERE, en el que están procesados 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, y le tendió la mano y se limitó a saludarle pero no intercambiaron palabra alguna. Pese a la presencia de numerosos medios gráficos, de esta escena no hay ninguna fotografía, ya que no está permitido por el tribunal andaluz difundir imágenes tomadas en los pasillos del edificio judicial.

Se da la circunstancia de que la sesión de ayer del juicio contra Lopera se celebró en la sala en la que se está desarrollando el de los ERE falsos, por lo que al reanudarse hoy este, la vista contra el expresidente verdiblanco ha tenido que ser trasladada a una sala contigua pero dentro de la misma planta.

El expresidente del Betis llegó andando a la Audiencia de Sevilla alrededor de las 9,30 horas mientras que Chaves lo hizo unos veinte minutos después, aunque llegó en coche a las puertas del edificio, en medio de una gran expectación mediática.