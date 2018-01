Aunque se la jugará a una carta, Feddal aún sueña con el Mundial

No juega con Marruecos desde junio de 2017. En concreto, fue titular y sumó su undécima internacionalidad absoluta (más otras 18 con el combinado sub 23 y seis con el sub 20) en la derrota por 1-0 con Camerún durante la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones. Tras aquello, unas discrepancias con su seleccionador, Hervé Renard, lo sacaron de sus planes, diferencias rematadas en verano con unas declaraciones de Feddal en las que anunciaba que no volvería a defender los colores de su país natal mientras continuara el mismo ocupante en su banquillo.

Zou reflexionó y no tardó en disculparse, tanto públicamente como en privado, ofreciéndose a ayudar a los 'Leones del Atlas' en lo que fuera posible, si bien su inoportuna lesión en el tendón de Aquiles ha impedido al zaguero bético volver con Marruecos. Con todo, no pierde la esperanza de regresar a tiempo de disputar el que sería su primer Mundial. Por ello, el zaguero de Tetuán se ha marcado como objetivo estar en los amistosos que se programen para la siguiente fecha FIFA, en concreto a finales de marzo. Por ahora, los norteafricanos, que afrontan y albergan este mes de enero la CHAN 2018 (una especie de Copa de África sólo para los jugadores que militan en las Ligas de sus países), han anunciado un 'bolo' el 27-M contra Uzbekistán, aunque seguramente buscarán otro rival para llegar en las mejores condiciones posibles a la magna cita de Rusia.

Su gran rendimiento actual en el Betis y su aparente reconciliación con Renard encartan a Feddal, que, eso sí, tendrá menos oportunidades de ganarse un sitio, que ya tienen adelantado los que lo han suplido durante esta reciente etapa y que han logrado la clasificación para el Mundial. Además, las eliminatorias de dentro de dos meses para la CAN 2019, ante Malawi e Islas Comoras, han sido aplazadas a octubre para que las selecciones que representarán al continente negro en Rusia no vean afectada su preparación, por lo que Zou se jugará su presencia en el Mundial prácticamente a una carta.