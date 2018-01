El Betis no pierde de vista a Davide Santon

Todavía no se han producido movimientos en firme, pero el Betis tiene anotado en su agenda el nombre de Davide Santon, lateral zurdo del Inter de Milán que puede actuar en todos los puestos de la zaga -de hecho, es diestro y actúa a pierna cambiada, como el céltico Jonny-, al que ha realizado un completo seguimiento. Según confirmaron a ESTADIO Deportivo desde su entorno, el propio defensa de Portomaggiore, que acaba de cumplir 27 años, es consciente de las posibilidades que se le abren en LaLiga, una competición que le atrae, si bien precisamente ahora está empezando a contar para el técnico 'neroazzurro', Luciano Spalletti, por lo que no sería sencillo a priori sacarlo de Italia.

El perfil demandado

Santon, que tiene contrato hasta 2019, sólo acumula nueve partidos en la Serie A esta campaña, aunque lo cierto es que ha sido titular en siete de las últimas ocho jornadas del Calcio, por lo que quizás no sea el momento más oportuno para tantear su contratación. Sea como fuere, desde su regreso al equipo en el completó su formación, no ha pasado nunca de 16 encuentros por curso, cifras que invitan a pensar en que nunca ha contado con la confianza que sí tuvo en su primera etapa y que propició su traspaso por 5,6 millones de euros a la Premier. En principio, Serra intentaría una cesión con opción de compra, pero fuentes cercanas al futbolista aseguran a este periódico que el Inter exigiría un traspaso, cifrando su precio de salida en unos cinco millones. Con todo, los responsables verdiblancos llegaron a poner sobre la mesa 3,8 kilos por Tagliafico, por lo que se cuenta con una partida presupuestaria reseñable en este mercado invernal, tanto por lo que recaude con las salidas de Rafa Navarro, Nahuel y Tosca como por un posible adelanto en la adquisición por parte de la Fiorentina de Pezzella, que reportaría once millones.

Futbolista corpulento (1,86) y no exento de técnica, la jerarquía de Davide Santon se ha forjado en dos vestuarios de elite (el interista y el del Newscastle United, donde militó entre 2011 y 2015), al tiempo que ha mejorado en los últimos años su faceta ofensiva en aspectos como el centro y el desmarque. Santon, internacional italiano en todas las categorías y ocho veces absoluto, se desempeña fundamentalmente en el costado izquierdo (un gol y ocho asistencias en 126 encuentros ahí), pero también ha ejercido de lateral diestro, central, interior por ambas bandas y pivote.