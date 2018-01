El reglamento de la RFEF impide la vuelta de Dani Ceballos al Betis

Pese a que los rumores sobre una posible vuelta de Dani Ceballos al Betis en este mercado invernal han crecido como la espuma en los últimos días, parece que finalmente no será posible. El exbético, que ha roto su vinculación con Bahía Internacional, agencia de representación que negoció su traspaso al Real Madrid, veía con buenos ojos su posible regreso a Heliópolis para tener los minutos que no está disfrutando en la capital, pero según desvela el diario Marca, el Reglamento General de la RFEF impide su regreso.

Concretamente, se trata del artículo 126.5 sobre la tramitación de licencias, que dice: "Los futbolistas cuya licencia se cancele no podrán, en el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estuvieron vinculados". En el Betis eran conscientes de esta norma, pero aún así, han realizado varias consultas para conocer si dicho artículo se podría aplicar al caso del utrerano, que tuvo licencia federativa con el Betis desde el 1 de julio hasta el 14, día de su traspaso al conjunto blanco, aunque no llegó a entrenar ni a jugar ningún amistoso con el Betis pues tenía acordado incorporarse más tarde a la pretemporada tras disputar el Europeo sub 21.

Ahí podría estar el resquicio al que acogerse el Betis pues incluso el club verdiblanco todavía no había enviado siquiera el listado definitivo de jugadores para esta temporada cuando Dani Ceballos fue traspasado, pero lo cierto es que el centrocampista, pese a no jugar ni entrenar, consta como bético durante los 13 primeros días de julio según el reglamento, por lo que no sería posible su regreso al Betis en este mercado invernal.

El propio presidente bético aseguraba en 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio admitía la dificultad del caso: "Tenemos limitaciones. Es difícil valorar si puede pasar o no, pero en el fútbol puede pasar de todo. No es sencillo".

De esta forma, parece que Dani Ceballos, en caso de querer seguir saliendo del Real Madrid en enero, deberá buscar otro club, pues el Reglamento General de la RFEF impide legamente su regreso, a no ser, cosa muy poco probable, que la RFEF autorizara una interpretación diferente de esta normativa. Sea como fuere, la opción de Dani Ceballos, ya de por sí complicada por su alta ficha y por tener a parte de la afición en contra por su salida del Betis el pasado verano, suma un escollo más que da prácticamente por cerrada esta opción.