Serra Ferrer: "Dije que no hubo derbi, que hubo Betis, pero siempre con todo el respeto"

Además de repasar la actualidad del mercado en clave verdiblanca, Lorenzo Serra Ferrer ha recordado los momentos vividos en el recién pasado derbi. "Es un momento muy feliz pero hay que continuar, esto no ha acabado", ha avisado el mallorquín en los micrófonos de Cope, para después explicar sus palabras tras el partido: "Dije que íbamos al derbi a competir después de unos años en los que se decía que no había derbi. Por suerte salió muy bien, estamos muy satisfechos del comportamiento de todos los jugadores y de la afición. Ojalá sea un punto aparte en este proyecto. ¿Que al final no hubo derbi? Esto lo dije a toro pasado, antes dije que habría derbi, no pensaba que se produjera un resultado de esta magnitud, y dije que no hubo derbi, que hubo Betis, pero siempre con todos los respetos. Que disfrute el aficionado pero yo estoy centrado ya en el próximo partido".

Recordando cómo y porqué decidió volver al Betis, Serra Ferrer ha explicado: "Vuelvo al Betis por la ilusión, por la pasión y la gratitud que siempre tendré por lo bien que me han tratado, me han ayudado en todo momento y esto siempre lo voy a agradecer esté donde esté. Las funciones son distintas, una cosa es estar en contacto con el jugador día a día, y ahora estoy en otra parte de gestión, es duro porque hay que llegar antes que otros porque el Betis todavía no tiene este poderío económico. Entonces se hace a base de contactos, de consensuar bien con el míster y compactar a nivel deportivo todo lo que pretendemos. Es una labor diferente, me ilusiona muchísimo colaborar y estar en este nuevo proyecto".

En cuanto a los objetivos que se marca en su etapa en el Betis, Serra ha desgranado: "Intentar ayudar y buscar una estabilidad en el club, organizar el tema de captación y fichajes, darle un sello especial a lo que tiene que ser el Betis para convivir y para competir. Esto es lo que me ilusiona y dije que sí sin pensármelo dos veces. Llegamos y nos pusimos a buscar un entrenador con un perfil bueno, para estar en los puestos de arriba y tener un bloque para asaltar si es posible un objetivo de competición europea, algo que el beticismo se merece, pero hay muchos equipos que luchan por eso y es difícil. El caminar te va dando experiencia y conocimiento, tú luego puedes ir retocándolo y apuntalándolo, por eso un proyecto no es ni de cuatro ni de seis meses. Empezamos bien el campeonato y luego tuvimos un pequeño bache. Esto también nos enseñó cómo algunas veces tenemos que ser más prudentes y precavidos".

El resultado del derbi: "El mérito es del cuerpo técnico, eso hay que ponerlo sobre la mesa, es la verdad. Lo que sí he hecho es colaborar en transmitir lo que yo vivo y yo siento cuando se acerca un partido de este nivel. No creo que esto haya sido tan importante, creo que el jugador encaró muy bien el partido, creo que entró con mejor pie el Betis que el Sevilla a disputar el partido. En la primera disputa, en el primer balón... Entrar con ese convencimiento dice mucho y eso es trabajo del míster y de los jugadores".

Confianza absoluta en Setién: "En relación a lo que es la confianza con el míster siempre la ha habido, a pesar de que los resultados nos han apretado, ojalá tengamos esta fortaleza para poder seguir juntos varias temporadas. El míster está totalmente respaldado, lo que pretendemos es estar en contacto prácticamente a diario con él, es una pena tener las bajas de Campbell y Sanabria, nos han mermado mucho el potencial. Es verdad que nos gustaría tener un poco más de regularidad pero esto sabemos que es a través del tiempo y del trabajo que debemos tener.

Los malos momentos han quedado atrás: "Lo he pasado mal, he estado al lado de los futbolistas y los técnicos, pero también con la ilusión de buscar un punto de regularidad para llevar al Betis donde todos pensamos. Estamos a tres puntos de poder asaltar uno de los mayores objetivos que en estos momentos podemos aspirar, no estamos lejos. Con tres puntos más estaremos en una posición donde los béticos estarán radiantes, deben estar ilusionados y emocionados. Cualquier partido que juguemos aquí deben saber que estamos en ventaja".