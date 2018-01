Acuerdo para la salida de Nahuel al Barcelona

El Betis, el Barcelona y el Villarreal han llegado a un acuerdo definitivo para que Nahuel continúe su carrera en el Barcelona. El extremo recalará en el filial del conjunto culé.

Nahuel ha tenido oportunidades con Quique Setién, pero no las ha aprovechado, de ahí que se le buscara acomodo en el mercado invernal. La última parte en cuestión, el Villarreal -club por el que estaba cedido en el Betis-, ya ha dado su consentimiento para que el hispano-argentino fiche por el Barça B.

El futbolista se marcha después de una temporada y media en el Villamarín en la que no ha podido cumplir con las expectativas. Miguel Torrecilla cerró en el verano de 2016 una cesión de larga duración por dos temporadas, pero Nahuel no ha conseguido explotar, algo que intentará en Can Barça.