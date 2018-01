Carlos Blanco ficha por el Betis Deportivo

El Real Betis Balompié ha cerrado la incorporación de Carlos Blanco para su primer filial. El central, tal y como indica el club verdiblanco en su página web, llega cedido por el Nàstic de Tarragona hasta final de temporada, con una opción de compra. Con el conjunto grana ha disputado cuatro partidos en Segunda división y uno en la Copa del Rey durante el presente curso.

Carlos Blanco (Barcelona, 6 de enero de 1996) es un polivalente zaguero que destaca por su juego aéreo, gracias a sus 188 centímetros de altura; buen trato de balón y capacidad de liderazgo. El nuevo futbolista del Betis Deportivo ha pasado por las categorías inferiores del Espanyol, el Barcelona y la Juventus, que la pasada campaña lo cedió al Lausanne-Sports de la Primera división de la Liga Suiza.

"El estilo de juego del equipo encaja muy bien con mis características", destaca el defensa catalán ante los medios oficiales del club: "Estoy muy contento por estar aquí ya y por poder entrenar mañana con el equipo. El equipo puede dar mucho más y estoy seguro de que irá hacia arriba. Aún no he podido hablar con el míster y espero poder hacerlo mañana para saber qué quiere de mí. Me han contado la forma de jugar del equipo y creo que el estilo encaja muy bien con mis características. Espero poder ayudar mucho al equipo. Soy un central de 22 años con ganas de subir para arriba, con buena salida de balón y vengo con muchas ganas de jugar y ayudar al equipo".