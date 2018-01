Feddal: "Cuando el Sevilla ha ganado el derbi lo ha celebrado igual"

Zouhair Feddal ha concedido una entrevista a Onda Cero en la que le han preguntado por los fastos del Betis por el triunfo en el derbi. En opinión del central, la victoria sobre el eterno rival merecía esta celebración. "Creo que un derbi es un derbi y los sentimientos de la afición y del club son así. Cuando el Sevilla lo ha ganado lo ha celebrado igual. Pero ya es pasado. Nos hizo ilusión. No éramos favoritos. Para el Sevilla era supuestamente fácil. Nos hemos llevado el derbi que es importante para nosotros. Hay que ganarle al Leganés en casa porque los tres puntos son igual de importantes", ha señalado.

El central aboga por pasar página y refrendar el buen momento ante el Leganés. "El derbi es pasado. La gente ya está mentalizada en el Leganés. Sabemos lo conlleva salir despistados. El Leganés es un gran equipo. Tenemos que estar muy metidos para llevarnos los tres puntos", ha indicado.

En el derbi, Feddal anotó su tercer tanto de la temporada, que ya es la mejor en su carrera en esta faceta: "Me está yendo bien. Estoy contento. Pero también hay buenos lanzadores de faltas. Están Joaquín, Guardado..."

Para Feddal, no es momento de pensar en Europa: "Siempre he dicho lo mismo. Soy partidario de ir partido a partido. Pensar en el presente. Así es como se consiguen los objetivos. Tenemos que centrarnos en el Leganés. Y luego el Barça y así hasta el final".

Pese al buen momento del Betis, hay cosas como los goles encajados que cabe mejorar. Para Feddal, es una consecuencia de la forma de jugar de Setién: "Somos un equipo muy ofensivo. Buscamos al rival. Hacemos un fútbol diferente al de resto de equipos. Si jugásemos como el Atlético nos meterían menos goles. Tenemos que mejorar cosas como el balón parado. Luego jugar con las líneas adelantadas conlleva esto. Trabajamos para arreglar los problemas. La idea está cuajando y hay que estar mentalizados".

El marroquí ha hecho hincapié en las acciones a balón parado. "Es un tema un poco de concentración. Hay que estar agresivos y juntos y seguir hasta que el balón salga del área porque muchas veces en las segundas jugadas perdemos las marcas", ha explicado.

El Leganés, noveno en la tabla con los mismos puntos que el Betis, es el próximo rival verdiblanco. "El Leganés está haciendo las cosas muy bien. Es una plantilla unida, que trabaja muy bien. Aprovecha bien sus virtudes y llevan 24 puntos con pocos goles. Son un equipo compacto y unido. Será complicado, como siempre en Primera. Venimos de un buen resultado y hay que confirmarlo en casa".

El internacional se pierde el partido por sanción: "Sufro más viendo los partidos de fuera. Soy como un aficionado y te pones nervioso, la verdad".

Feddal también ha manifestado que se siente muy a gusto en el Betis. "Estoy muy agradecido a la afición por el cariño que me dan desde el primer día. Estoy muy feliz aquí. Estoy muy a gusto, me encuentro muy bien. Cada vez estoy más convencido de que he acertado viniendo aquí. El club merece estar arriba".