Espanyol y Pau López siguen sin entenderse

Pau López sigue sin renovar con el Espanyol, club con el que cumple contrato el próximo de junio, pudiendo negociar como agente libre desde el pasado 1 de enero. Una condición que le permite al joven cancerbero perico, de 23 años, tener la sartén por el mango en una negociación que, como ha podido conocer ESTADIO Deportivo de primera mano, sigue sin avanzar como las partes (al menos de cara a la galería) esperaban.

Mientras tanto,, poco a poco,contactos con los clubes, sabedores de que el Espanyol no lo tiene sencillo en su deseo de amarrar a un guardameta que supo aprovecharse de la lesión de Diego López a comienzos de temporada para hacerse con la propiedad de la portería espanyolista, habiendo participado en los 18 partidos de Liga disputados, dejando la portería a cero hasta en seis ocasiones y habiendo encajado 21 goles. Por ello, no es de extrañar que junto atambién hayan mostrado su interés, amén del, entre otros clubes del, en el extranjero, donde Pau dispone de ofertas "de nivel".

En Heliópolis, donde Dani Giménez acaba contrato a final de temporada y donde Adán no acaba de renovar a la vez que no le faltan clubes, trabajan ya en la planificación de la portería para la temporada que viene, viendo al arquero del Espanyol una alternativa de garantías bien como arquero titular como a la hora de aumentar la competencia en la portería verdiblanca, actualmente propiedad del mejoreño. Algo similar a los que ocurre en Nervión, donde Sergio Rico lleva semanas discutido por la grada, aún más desde los cinco goles encajados en el derbi, y David Soria solicita los minutos que Berizzo le prometió el pasado verano cuando le convenció para que no marchara, cuando manejaba diferentes ofertas de Primera división. Pese a ello, el entorno de Pau López tiene claro que en este mes de enero, a no ser que renueve con el Espanyol, no saldrá, por lo que siempre se trataría de una opción de cara al próximo verano.