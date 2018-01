Setién: "El equipo no puede bajar la intensidad"

Quique Setién solo piensa en el Leganés, la victoria del derbi ya es pasado para el técnico verdiblanco que no quiere que sus jugadores se duerman en los laureles. "Estamos concentrados y mentalizados, que no quepa duda. Todos quieren jugar, la intensidad ha sido máxima y se ha entrenado a conciencia. Lo mismo que nos pudo pasar la semana pasada, haber perdido, nos puede pasar en esta, tenemos una euforia desmedida, es normal, sabemos cómo funciona esto, pero la realidad es que el partido del Leganés es igual de complicado que el del Sevilla. El equipo no puede bajar la intensidad", ha avisado el míster bético.

Para el cántabro, el partido ante Leganés es de máxima dificultad. "Hemos hecho partidos que mereciamos más como ante la Real Sociedad o el Atlético, trataremos de mantener esa intensidad, Leganés y Sevilla son muy diferentes, el Leganés nos va a generar muchísimas dificultades, es un equipo riguroso que defiende muy bien y salen con peligro a la contra. Cuando combinan también lo hacen bien, es un equipo difícil, hay que evitar las pérdidas y controlar las contras, hay muchas cosas que cuidar.

En cuanto a los problemas para confeccionar una defensa ante las bajas en esa zona, Setién ha comentado: "Son tres jugadores que vienen jugando habitualmente que hay que suplirlos, pero son cosas que se dan puntualmente, hay que afrontarlas y tener confianza absoluta en los jugadores que lo harán en su lugar y darán un rendimiento extraordinario".

La baja de Barragán, además será para algunas semanas. "Salvo Barragán, que les llevará unas semanas, también están Tonny y Joel para largo plazo, hay jugadores con molestias que hay que cuidarlos como Amat y Francis, el resto está en condiciones. Espero que Barragán esté en dos o tres semanas pero no lo sabemos con claridad, depende de cómo vaya evolucionando", ha explicado.

El apoyo de la afición este lunes: "Si nos alegramos mucho más por la victoria es por nuestros aficionados. Lo que esperamos es que nuestra afición tenga paciencia con el equipo, que nos apoye, creo que hay mimbres para confiar en el equipo, no sé cómo irá el partido del lunes pero lo que sí espero es el apoyo de la afición. Así podremos hacer de este Betis un buen equipo".

La destitución de Míchel: "Me da pena porque tengo una buena relación de amistad con Míchel, siento siempre que a los entrenadores se les cese. Es verdad que el equipo no tenía buenas sensaciones, me da pena porque es un gran profesional y una persona extraordinaria, entiende bien el fútbol y lo ve bien. Esto entra dentro de la profesión".