Betis-Leganés (3-2): Guion perfecto y final feliz al 'estilo Betis'

Si lo hubieran planeado, no les habría salido mejor. Bueno, quizás podrían haberse ahorrado un poco de incertidumbre, pero el Betis hizo bueno el triunfo en el derbi con otro igual de épico contra el Leganés (3-2), con rúbrica incluida del hijo pródigo, Rubén Castro, después de ponerse 2-0, perdonar varias veces a la revelación de Primera y dejarse empatar en la segunda mitad. Una tensión bienvenida si acaba de nuevo en sonrisa abierta en un Benito Villamarín que, casi tres meses después, volvió a vivir una victoria de los suyos, que se quedan a dos puntos de Europa... y del eterno rival.

De inicio, Setién apostaba por los mejores a priori, dejando en el banquillo a los descartes, so pena de configurar una alineación extremadamente ofensiva, con varias reubicaciones y sólo dos defensas natos sobre el campo (Jordi Amat y Riza Durmisi). Ocurre que el planteamiento inicial de los madrileños favoreció los intereses de un cuadro heliopolitano que fue ganando confianza y precisión con el repliegue de su rival. Fabián y Sergio León avisaron con más intención que potencia, aunque fue un amago de Boudebouz al filo del cuarto de hora -el internacional argelino casi caza una cesión de Bustinza a su portero- el que revelaría una de las claves del planteamiento hispalense, que respondió a la perfección al guion diseñado durante la semana. Así, a los veinte minutos, tras un aviso serio de Amrabat a la espalda de Francis, la presión alta de Sergio León, como en el derbi, brindaría pingües beneficios a su equipo: Raúl García no se la da del todo bien a Mauro dos Santos, que duda y 'se rompe', permitiendo al palmeño robársela y plantarse solo ante Cuéllar. El 'Pichu' desvía el mal tiro del ´7´, pero Tello anda listo para aprovechar el rechace y cruzar al fondo de la red.

A renglón seguido, el de Sabadell, que había olido sangre, estuvo a punto de ampliar distancias con un derechazo lejano y de primeras que abortó con apuros el cancerbero visitante, al tiempo que Guardado perdonaría luego en la contra más clara de un anfitrión al que le vino de perlas que el Leganés diera un paso adelante.

Bien es cierto que este cambio en la hoja de ruta suponía un riesgo, más aún con el empeño verdiblanco en elaborar la jugada desde la cueva. Con todo, fue un centro lateral sin aparente peligro la que estuvo a punto de generar el empate, aunque Adán se hizo enorme para Brasanac en el mano a mano. Encima, el mejoreño completó su exitosa actuación tres minutos más tarde con un extraordinario pase en largo que superó a la zaga morada y fue controlado por Joaquín, que prefirió no ceder a Sergio León, sino sorprender con un chutazo al primer palo. Dos a cero y todo rodado aparentemente para el Betis. Aparentemente porque, como ya se ha referido, los de Garitano llegaban entonces con muchos efectivos al área contraria, firmando Gumbau sobre la bocina un zurdazo que, previo toque en el poste, acabó en las mallas.

La reanudación comenzó con esta inercia, hasta el punto de que Eraso, con un disparo raso y ajustado, puso en aprietos de salida a Adán, respondiendo Fabián con su pierna mala ypara que la declaración de intenciones fuese más completa y justa. En realidad, el mando volvió a ser de nuevo heliopolitano, repitiéndose la dinámica de indultos de la fase anterior. Por ejemplo, Joaquín, Fabián y Sergio León se entretuvieron demasiado a la hora de apuntillar en sendos contragolpes que habrían supuesto la sentencia.

El triunfo no parecía peligrar, si bien lo apretado del marcador propiciaba que nadie se confiara. Y con razón, pues Eraso castigó las dudas atrás a falta de algo menos de veinte minutos: Amrabat asistió entre líneas y Francis, que rompía el fuera de juego, resbaló a la postre para permitir al ex del Athletic superar a la segunda a Adán.

Era el contexto adecuado para el reestreno de Rubén Castro, con el Betis en el alambre hasta el final por la tremenda fe en su estilo. Tuvo el triunfo el canario a centro de Francis, pero su cabezazo no se encajó por centímetros entre los tres palos. El destino, no obstante, le reservaba algo especial, pues sería el encargado de marcar el gol del triunfo, transformando, pese a los intentos de Cuéllar por despistarlo, un penalti por manos en el área de Amrabat.

A la desesperada, Bustinza remató mal a bocajarro una falta botada por Raúl García, lo que repitió, por suerte para el Betis, Beauvue en el alargue. No hubo tiempo para más.



- Ficha técnica:

3 - Real Betis: Adán; Francis (Tosca, m.90), Amat, Javi García, Durmisi; Guardado, Fabián, Boudebouz (Camarasa, m.65); Joaquín, Sergio León (Rubén Castro, m.75) y Tello.

2 - Leganés: Cuéllar; Zaldúa, Bustinza, Dos Santos (Mantovani, m.24), Raúl García; Gumbau, Eraso; Darko Brasanac (Gabriel Pires, m.62), Omar Ramos (Beauvue, m.85), Amrabat; y Guerrero.

Goles: 1-0, M.20: Tello. 2-0, M.40: Joaquín. 2-1, M.44: Gumbau. 2-2, M.71: Eraso. 3-2, M.83: Rubén Castro, de penalti.

Árbitro: Ignacio Iglesias Villanueva (Comité Gallego). Amonestó a los locales Boudebouz (m.54) y Durmisi (m.91) y a los visitantes Cuéllar (m.83 y Gumbau (m.89).

Incidencias: Partido de la decimonovena jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Benito Villamarín ante cerca de 42.000 espectadores.