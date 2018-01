Lucas Moura: "El fútbol inglés me agrada mucho"

Lucas Moura: "El fútbol inglés me agrada mucho"

El delantero Lucas Moura, relacionado con el Betis en las últimas semanas, habló ayer tras el partido que enfrentó a su equipo, el Paris Saint-Germain, con el Nantes. El brasieño habló sobre su futuro, que está claramente lejos de la capital de Francia. Sus palabras fueron recogidas por el medio francés BFN.TV.

"El fútbol inglés me agrada mucho", fueron sus palabras tras se cuestionado sobre su posible destino. El jugador ha sido fuertemente relacionado con el Manchester United en los últimos días y además, en su discurso, mostró conformidad con la posibilidad de recalar en el equipo de José Mourinho.

"He oído las últimas palabras del entrenador (Unai Emery) y todo indica que es el final de esta historia para mí. ¿Me quedo?, va a ser muy difícil. ¿Manchester United?, hay temas de los que no puedo hablar, me gusta el fútbol inglés, es el campeonato más disputado", dijo el brasileño.

Estas declaraciones reducen considerablemente las posibilidades de que el jugador recale en el Benito Villamarín. Además, el PSG puso un precio de 40 millones para todos los interesados en Moura, una cantidad que definitivamente lo aleja del mercado verdiblanco.