Cuéllar: "Le he dicho que me alegraba de verlo otra vez por España"

El Betis vencía en el día de ayer con un gol de penalti de Rubén Castro en su vuelta y aspira a puesto europeos, mientras que el Leganés se queda donde estaba con un partido menos. Dicho penalti era cometido por Amrabat por parar un centro con el brazo y el delantero canario no dudó en ser el encargado de intentar transformarlo.

Antes de lanzar la pena máximo, el guardameta del Leganés 'Pichu' Cuéllar se acercó a Rubén y lo abrazó mientras le decía algo al oído y posteriormente pisaba el punto de penalti. Una estrategia llevada a cabo por algunos porteros para desconcentrar a lanzador. Por dicha acción, el extremeño vio la cartulina amarilla.

Su intento de desconcentración finalmente no valía de nada y el canario conseguía anotar el 3-2 desde los once metros, que finalmente daría la victoria.

Tras el encuentro, Cuéllar fue entrevistado por José Ramón de la Morena en El Transistor de Onda Cero acerca del partido y de lo que le dijo al delantero verdiblanco. "He intentado ponerle nervioso pero al final no ha podido ser", afirmaba el ex del Sporting.

"Simplemente le he dicho que me alegraba de verlo otra vez por España y que antes de tirar el penalti tenía un polvorón en la boca", reconocía el jugador 'pepinero'.