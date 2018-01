Las cláusulas de Rubén para renovar por el Betis

Sería incierto afirmar que Rubén Castro está molesto con el Betis o que el Betis ignora a Rubén Castro. Sin embargo, como en cada cuestión relativa a contratos y renovaciones, la piel de las partes es muy fina, optando cada una por defender sus interes. En ese contexto, es comprensible que el delantero canario, que volvió el lunes de la mejor manera posible (marcando el tanto de la victoria ante el Leganés), espere ser mejor valorado por una entidad a la que ha dado los mejores años de su carrera deportiva y de la que es el mejor goleador de su historia, al tiempo que entra dentro de la normalidad que, por mucho que tratarse de quien se trata exija ciertos matices y una delicadeza en el trato especial, en la planta noble del Benito Villamarín se atengan a lo firmado en octubre de 2016 y prefieran esperar acontecimientos antes de variar la hoja de ruta con el '24'.

Ocurre que los plazos varían en función de quien los evalúe. Para Rubén, lógicamente, la urgencia es mayor. Y no tanto por sus 36 años y medio, sino porque los trenes invernales pasan, con el riesgo de que no subirse a uno ahora reduzca sus oportunidades estivales, cuando subirá un dígito más a su edad. Un club chino (con mucha probabilidad, el propio Guizhou Hengfeng), otro qatarí y el Levante han hecho llegar a la agencia del grancanario, la controvertida Bahía Internacional, su interés en contratarlo de inmediato, aunque los granotas, por ejemplo, negocian igualmente con Las Palmas por Loïc Rémy para cubrirse las espaldas. En lo que a sueldo se refiere, al de La Isleta le interesa moverse, aunque en su fuero interno preferiría permanecer en Sevilla con su pareja y sus dos hijos pequeños, de los que estuvo cuatro meses alejado durante su estancia en el país asiático, un problema que no existiría en tierras valencianas.

En estos momentos, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, las cláusulas recogidas en el contrato de Rubén Castro para prolongarlo un año más a partir del próximo 30 de junio son dificilísimas de cumplir, como el propio interesado admitía durante la presentación del acuerdo hace quince meses, por mucho que Serra Ferrer afirmara hace unos días atrás en una entrevista con los medios oficiales que confiaba en las prestaciones del artillero. El gol al Leganés reduce a 19 la cantidad en este apartado -renovaría automáticamente si firma una veintena, objetivo duro en una campaña completa y casi imposible en media-, mientras que al ex del Deportivo le valdría con disputar en lo que resta de temporada quince encuentros oficiales en los que disputase 45 minutos o más, con lo que no le vale el del lunes y precisaría de una prolongada titularidad a partir de ahora con Setién para lograrlo.

Así las cosas, Bahía y Rubén han pedido al Betis renegociar estas condiciones para que su vinculación sea segura durante la 18/19 o, en caso contrario, que le liberen para marcharse en esta ventana de transferencias, pues el Levante, por ejemplo, le garantiza ese año y medio de contrato que él demanda. En Heliópolis, en cambio, abogan por la prudencia, como ejemplicó el presidente Ángel Haro en 'El Larguero': "Confío en que Rubén se quede, porque está a gusto, tiene contrato hasta 2019 y los compañeros lo han acogido muy bien. Es un gran jugador; me gustaría que se retirara en el Betis".

La norma de inscripción de jugadores

"Los jugadores pueden estar inscritos en un máximo de tres clubes durante una temporada. En este periodo, son elegibles para jugar partidos oficiales solamente por dos. Como excepción a esta regla, uno que juega en dos clubes pertenecientes a asociaciones cuyas temporadas se crucen (es decir, donde una comience en el verano/otoño mientras la otra comience en invierno/primavera) puede ser elegible para jugar partidos oficiales en un tercer club durante la temporada", dice ?el artículo 5.3 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de jugadores de la FIFA, a la que se ha elevado una consulta. Parece obvio que China y Europa encajan en esta excepción a la norma.