Cada día que pasa, Fabián vale más caro

Es el chico de moda. La ´perla´ más brillante de la cantera verdiblanca desde la explosión de Dani Ceballos. Precisamente, la comparación con el utrerano ocupa y preocupa en la planta noble del Benito Villamarín, donde trabajan afanosamente desde hace semanas en la ampliación y mejora de contrato de Fabián Ruiz (21), para quien su partidazo en el Santiago Bernabéu supuso una extraordinaria inflexión.

No ha parado de crecer desde entonces, consolidándose en la selección española sub 21 a la par que en el Betis. Tanto que su discreta cláusula (15 millones de euros) parece cada vez más ridícula, despertando el interés de importantes clubes de España y Europa. Por ahora, en Heliópolis confían en su amor confeso por el escudo de las trece barras, pero la realidad es que cada partido que pasa, el ex del Elche vale un poco más caro. Su agencia de representación, ´You First Sports´, trata de imponer la calma y la mesura en las negociaciones para que no se descentre, consciente la empresa que lidera Álvaro Torres de que hay dos años y medio de vinculación por delante todavía.

Si ya el derbi del Día de Reyes sirvió para ratificar su ascensión, con golazo incluido, no para de acumular comparecencias exitosas como verdiblanco. Derroches de liderazgo que no sólo saltan a la vista, sino que abandonan el apartado de las sensaciones para acaparar estadísticas reveladoras. El zurdo destila día a día que va sobrado para comandar el juego de su equipo y sobresalir, hasta el punto que las exhibiciones se van convirtiendo en un hábitat natural para el ´6´.

Ante el Leganés, sin Javi García como referencia a su lado, no tuvo ningún problema en ejercer de pivote, alternándose en la generación de juego con Andrés Guardado. Fabián fue una suerte de bisagra perfectamente engrasada, combinando esta faceta con la que tanto le gusta de ´box to box´. Únicamente le faltó el gol, pues disparó tres veces a puerta (de sus cuatro intentos), pero sin poder batir a Cuéllar.

Segundo mejor jugador del partido para la web especializada ´WhoScored´ (7,9 por el 8,7 de Joaquín), el mediocampista de Los Palacios contactó 115 veces con el balón, ofreciendo un extraordinario 92% de acierto en el pase (86 de 93), dato relevante si se tiene en cuenta su delicada situación en el terreno de juego. Además, Fabián completó los cinco regates que intentó, atinó en sus cuatro pases en largo y el único ´tackle´ desarrollando, ganando dos de sus tres duelos aéreos.