Posturas alejadas entre el Betis y Fabián

Él se quiere quedar y el Betis, que se quede. Está la voluntad, pero de momento no da para que las partes lleguen a un entendimiento. El motivo es simple: Fabián Ruiz está llamando la atención de muchos clubes en Europa, como la Roma de Monchi, y las cantidades que le están poniendo sobre la mesa son muy superiores a las que le están ofreciendo desde Heliópolis.

No en vano, la última propuesta del Betis a Fabián no situaría al canterano ni en el segundo escalón salarial de la plantilla, según Radio Marca. Es decir, que no estaría entre los diez mejor pagados del plantel de Quique Setién. Por tanto, las dos partes entienden que, a día de hoy, las posturas están alejadas.

El peligro se halla en que podría aparecer un club, en estas dos semanas que restan para que cierre el mercado invernal, dispuesto a abonar su cláusula de rescisión, que asciende a 15 kilos y la cual ya se antoja baja. Y es verdad que el principal deseo del canterano es el de seguir vistiendo la camiseta de las trece barras, pero a nadie se le escapa ya que Fabián, si nada extraño ocurre, va a ser un jugador de muchos millones.

De momento, el Betis yha sabe que tendrá que subir su oferta al jugador, si no quiere encontrarse con otro 'caso Ceballos' de buenas a primeras.