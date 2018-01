Rubén: un 'déjà vu' para retomar retos

Rubén Castro es un devorador de retos, ni el tiempo ni el espacio pueden paliar esa voracidad del canario para batir récords. Ocho minutos fueron suficientes para que 'El tiburón' rematase un centro de Francis, que superó a Cuéllar y no fue al fondo de las mallas por muy poco.

No obstante, la famosa celebración 'de los mofletes' dedicada a María, su pareja y madre de sus dos hijos, no se haría esperar. Así, Guardado, quien debía haber tirado el penalti que sentenció Rubén, no dudó en cedérselo a este para que su vuelta a Heliópolis fuese perfecta. Un déjà vu que le permitirá afrontar una nueva campaña con el aliciente de su extraordinaria capacidad anotadora de años anteriores.

El canario no solo consiguió ser el 'pichichi' verdiblanco en Segunda División con 59 tantos, sino que, actualmente, Castro tiene el honor de ocupar el lugar de máximo goleador de la historia del Real Betis, 148 goles entre todas las competiciones lo avalan.

Sin embargo, como hombre de retos, el canario tiene aún dos ilusionantes objetivos en el horizonte. El primero, por todos conocido, es el de rebasar los registros de Poli Rincón. Rubén está a solo dos dianas de superar los 78 'chicharros' del ex delantero, algo que se antoja muy factible dado los 77 que hoy en día suma el canario.

93 celebraciones lleva ya Rubén Castro en la élite del fútbol, cifra que certifica la posibilidad de alcanzar el centenario en esta temporada 2017/18, a poco que se de bien lo que resta de segunda vuelta.

El segundo, es más personal y consiste en culminar con cifras redondas una trayectoria profesional cargada de goles. Con los siete tantos celebrados a lo largo de su cesión en el Guizhou Hengfeng chino, el futbolista solo necesita 8 más para alcanzar la abrumadora cifra de 250 'chicharros'.

A lo largo de su carrera profesional, Rubén ha alcanzado su mayor producción en el Betis con esos 148 goles que lo sitúan a dos dianas de otro número redondo. A este récord se suman los 38 que consiguió hacer en la UD Las Palmas, equipo donde debutó; 15 con el Rayo Vallecano, 14 con el Huesca, nueve con el Deportivo, siete en China, cuatro con el Nástic, tres en Albacete y el 'pocker' con la Sub-21.