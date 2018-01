El Brujas se cae de la puja por Tosca

Alin Tosca parece tener los días contados en el Betis. El central rumano no está entrando en los planes de Setién y es un secreto a voces que se le está buscando acomodo en este mercado invernal.

Desde tierras belgas es desde donde han puesto más interés. Clubes como el Anderlecht o el Brujas estaban dispuestos a fichar al jugador verdiblanco, pero las condiciones económicas, de momento, están frenando la operación. En el Anderlecht, donde están muy fiscalizados hasta la llegada de una nueva directiva, no pueden hacer un gran desembolso, pero es que sus vecinos del Brujas, que no eran reacios a afrontar un traspaso, no llegan de momento a los dos kilos que parece que pide el Betis por el zaguero internacional con Rumanía.

De momento, el jugador sigue a las órdenes de Setién y el Betis no se mueve de esa cifra. Habrá que esperar a los últimos días de mercado para comprobar si cede un poco o por el contrario atiende a alguna de las propuestas.