Setién: "El partido contra el Barça va a ser muy entretenido"

Quique Setién ha aprovechado su paso por rueda de prensa para analizar al rival de su equipo el próximo domingo, el FC Barcelona, actual líder de LaLiga. Sobre el conjunto azulgrana, Setién se ha desecho en elogios resaltando el gran nivel en el que está en estos momentos y lo díficil que supone jugar contra un equipo así, pero ha dejado claro que el equipo competirá hasta el último minuto.

El partido contra el Barcelona llega en el mejor momento posible para el Betis: "Estamos en una situación muy cómoda, es verdad que hay muchos equipos en la zona intermedia de la tabla, estamos todos muy parejos, una derrota o una victoria te da o te quita muchos puestos. Afrontamos este partido en un momento bueno que nos va a permitir asumir todo lo que hagamos con una gran confianza. Vamos a ser valientes, porque hay que serlo, hay muchos equipos que lo son contra el Barcelona, habrá momentos en que nos vayan a someter pero esperemos que sean los menos".

Sobre la derrota del Barça ante el Espanyol: "El Barcelona no pierde muy a menudo, y cuando lo hace lo normal es que no lo merezca porque siempre tiene ocasiones, lo vimos ante el Espanyol, con un penalti fallado también. En San Sebastián vimos como fue superado en 45 minutos en un partido muy exigente, pero a la Real no le dio para mantener el ritmo. El Barça nos puede superar en muchos momentos, cuando pierden es porque no tienen ese punto de acierto ante la portería rival, como ha sido el caso del Espanyol. Dependes muchas veces del acierto que tengan, porque ocasiones tienen, nosotros vamos a plantear el partido con valentía, vamos a tratar de defender en campo rival el mayor tiempo posible, a ver cómo se da, a ver si el chaval este (Messi) que suele decidir partidos viene pensando más en la Copa y nos da alguna opción".

Jugar contra el Barça siempre entraña dificultad: "Todos conocemos a este equipo, las dificultades que entraña y trataremos de aportar para estar convencidos de que podemos ganarles. Si nos paramos a pensar en todas las cosas positivas que tienen ya sales con dos goles en contra, pero pensamos que podemos sacarlo adelante, el equipo está con confianza, vamos a hacer posesiones largas para hacerles correr detrás del balón y tener es punto de acierto para comprometerles de verdad. Puedo asegurar que va a ser un partido entretenido".

En cuanto a Mandi, que hoy no se ha entrenado, el preparador verdiblanco ha explicado: "Sufrió un esguince en el tobillo y veremos a ver si puede jugar. Estamos pendientes de su evolución. Barragán no va a llegar, está bien pero no llegará al domingo. Francis tampoco ha entrenado pero creo que podremos contar con él. Adán tenía problemas en el pubis pero está bien"

Mucho hablan de Setién como un entrenador valiente y temerario: "No soy una persona temeraria, soy bastante cauto, la cuestión con este partido es que es totalmente diferente a los demás equipos. Tienen unos registros muy automatizados y varios futbolistas que marcan las diferencias. Te ganan de todas las maneras, da igual que te metas atrás o no, muy pocos han conseguido ganarles, tienen sus debilidades, pero hay cosas en el fútbol que por mucho que quieras no puedes controlar. Aún haciendo muy bien las cosas puede que no ganemos, pero la ilusión no nos la van a quitar. Es verdad que podemos perder y nos pueden meter seis, luego saldrán los oportunistas diciendo que de otra manera...".

El Betis se está habituando a partidos muy alocados: "Me encantaría un 5-5 0 un 6-6, soy un apasionado del fútbol, prefiero ver un 6-6 a un 0-0. Hay quien no comparte esto, lo respeto, pero tengo un compromiso con el espectáculo. Casi seguro que seremos el equipo más entretenido de LaLiga, sé el riesgo que asumimos, pero siempre me ha compensado esto. Prefiero ser así y no un equipo timorato, que también lo respeto, que nadie me malinterprete".

El del domingo va a ser un partido para disfrutar: "Me da pena tener que estar en una cueva y no en el banquillo, será un ambiente para disfrutar, animo a todo el mundo a que vea este partido, que vean buen fútbol y las intenciones de cada equipo".

El Betis se está acostumbrando a grandes victorias. Consiguió ganar en el Bernabéu y en el Sánchez-Pizjuán, ahora podría ser el Barça: "Yo me propongo ganar todos los partidos, no eligo cuales, tratamos de inculcar la manera de comprometer a los jugadores, la intensidad, la exigencia, es verdad que hemos ganado dos partidos importantes y ojalá podamos ganar este, no nos queda otra que esperar a ver qué pasa, ojalá se diera eso".

Una vez terminada la primera vuelta, el balance del Betis es muy positivo: "No me fijo en la clasificación normalmente, ahora tenemos 27 puntos, es una cifra muy buena, que no sé si es o no la justa. Si tenemos en cuenta las circunstancias que han rodeado al equipo y hacemos un análisis objetivo, me queda la sensación de que podemos ser optimistas. Hay fases en las que nos ha costado, y otras en las que hemos estado comprometidos cuando han desconfiado en nuestra manera de hacer las cosas. Volveremos a tener rachas negativas y tendremos que estar unidos otra vez. Si nos fijamos en el futuro que tenemos por delante, todo el potencial que podemos sacar a este equipo, tener paciencia y seguir progresando. Tenemos que disfrutar de lo bueno y también saber apechugar con lo malo".