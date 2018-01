A por una barrera... o un listón histórico

El Betis podría batir en la tarde-noche de mañana ante el Barcelona no sólo el récord de asistencia al Benito Villamarín en lo que va de temporada, sino también un listón histórico, el de los 52.000 espectadores, que fijaban los propios límites de aforo del Coliseo de La Palmera. Así, tras la remodelación del Gol Sur, la capacidad del estadio de Heliópolis ha ascendido más allá de las 60.000 plazas (60.720, según los datos oficiales), por lo que el horizonte se abre. Más aún con el aumento hasta 52.000 de los abonados verdiblancos, si bien es cierto que todavía no se ha superado la barrera de los 50.000.

De esta manera, el récord en el presente ejercicio está en las 49.243 personas que presenciaron en directo el 21 de octubre del año pasado el Betis-Alavés, por lo que las colas que se han registrado durante la semana por la lógica expectación que despierta la visita del líder de LaLiga, así como la mejor franja horaria, abandonando viernes y lunes para cerrar la jornada dominical, invitan a pensar en un nuevo registro.

Los topes, rozando esos 52.000, datan de algún derbi, no de los recientes, aunque llama la atención que el 'no hay billetes' se ha colgado en varias ocasiones en Segunda, en concreto en los duelos caseros contra Real Sociedad, Numancia y Levante de la 09/10, aunque no se conseguiría finalmente el ascenso. El Betis-Alcorcón de la 14/15 lo vieron 48.462 personas.