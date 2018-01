Merino: "Sabía que Fabián llegaría y sería importante"

Si alguien conoce bien a Fabián Ruiz, la nueva sensación en verdiblanco, es Juan Merino, artífice de su salto a la profesionalidad. No en vano, el preparador linense hizo debutar al centrocampista en el filial cuando todavía era juvenil (en el Municipal de Marbella, el 21-09-2014), dándole unos galones que trasladó luego al primer equipo en una situación muy complicada, pues auspició dos meses y medio más tarde su estreno con la primera plantilla (en Lugo). El resto, con Mel como primer aliado y ahora gracias a Setién -"le agradezco el atrevimiento y la valentía de ponerlo, porque, aunque se lo haya ganado en cada entrenamiento y cada partido, se necesita la confianza de un entrenador para dar un salto así", arguye-, es historia.

ESTADIO Deportivo charló un rato con el míster campogibraltareño, que, tras su marcha del Córdoba, se encuentra ahora "disfrutando de la familia y viendo mucho fútbol, porque siempre se puede aprender". Era de recibo, pues nadie como Merino para hablar de su 'ojito derecho', predilección que explica de esta forma: "Había dos jugadores que ya en el Betis B tenían unas condiciones por encima de su categoría. A Dani Ceballos y Fabián, con la misma edad, siendo juveniles, se les veía a leguas una capacidad de sobra para llegar al primer equipo sin ningún tipo de duda. Si acaso, quedaba por definir en el tiempo cuándo. Los entrenadores del filial los preparamos, pero son los del primer equipo los que deciden el momento de ponerlos. Lo de Dani fue antes y lo de Fabián estaba a la espera, pero cantado. Cuando cogí al A, tuve la suerte de poder disponer de él. Era joven, pero nos podía ayudar. Tenía progresión y cada vez iba a ir a más. Sabía que llegaría, pero estaba seguro también de que iba a ser importante en el mundo del fútbol, no sólo en este club".

Para el míster linense, siempre fue una cuestión evidente en ambos casos: "En la primera semana que estuve con ellos dije a los dos que reunían las condiciones, pero que su vida privada, la invisible, iba a ser clave. Si eran profesionales, no tenía ninguna duda de que triunfarían. Al principio, se sorprendieron. Estos chavales tenían humildad, que es vital para progresar y, luego, condiciones para crecer, llegar y ser importantes. Mi meta como técnico era amueblarlos bien a nivel mental, que no se perdieran ni se equivocaran en el día a día, que trabajaran igual. Al conocerlos a nivel personal, no me cupo ninguna duda. Son dos grandes personas y dos grandes profesionales".

El otrora zaguero, canterano heliopolitano como sus dos pupilos, disecciona para este periódico las principales cualidades de Fabián: "Él ha madurado y conserva tanto su calidad como su humildad. Tienen, Ceballos y él, no sólo talento, sino recorrido y capacidad de sacrificio. Posee un físico que va a ir mejorando con la edad. Tienen ese perfil moderno de futbolista con unas condiciones ideales para que brillen su técnica y su calidad, porque saben ir y venir, defender, llegar... Está dando un rendimiento enorme. De los que tuve, han jugado en el primer equipo Rafa Navarro, Álex Alegría, Dani Ceballos, Fabián, Julio Gracia... Independientemente de lo clasificatorio, que lleguen a Primera es el objetivo. Pero, sin ninguna duda, hay algunos que sobresalen y reúnen unas condiciones por encima de lo normal. Desde que los ves, sabes que no sólo van a llegar, como los otros, sino que van a ser importantes, tanto en el Betis como a nivel nacional. Julio es otro de esos. Ojo con él. Se están haciendo con un nombre por sus capacidades y condiciones. Fabián encaja en cualquier sistema y en cualquier club del mundo. Ha ido creciendo a medida que pasaban los años. Era mediapunta o mediocentro ofensivo. Incluso, podía jugar en banda para generar desde ahí superioridades por dentro. Pero en un doble pivote lo vi siempre. Tiene recorrido, calidad y salida. Ahora, ha crecido y, por delante de la defensa, puede jugar donde lo necesite el entrenador. En un 1-4-4-2 o en un 1-4-2-3-1, puede actuar perfectamente como pivote o detrás del delantero. Por su aprendizaje a nivel táctico, que es enorme, lo veo no sólo en el Betis. Eso lo hace apetitoso para cualquier equipo de Europa".

Además, Merino entiende que la confianza ha dado alas definitivamente al palaciego: "Últimamente, se le ve sobrado, es verdad, porque ya se siente importante. Recuerdo que, después de la pretemporada de la 14/15, no cuento con él y lo dejo en el División de Honor. Estábamos abajo y no me veía capacitado para meterlo. Cuando le doy paso a la titularidad, me compensa el equipo. Somos capaces de ganar cinco partidos seguidos y ponernos en una situación mejor en Segunda B. Eso me lo dio él siendo juvenil. Hubo poco después un momento en el primer equipo, tras crecer y madurar, que entra en una situación también difícil, por la exigencia que había para ascender y no poder fallar, y nos ayudó mucho. Ahora, recoge todos esos frutos, porque, como ya sospechaba, lo tiene todo y cada día va a más".

Sobre Ceballos y su regreso

En su regreso al primer equipo (enero de 2016), Merino dejó a Dani Ceballos fuera de la lista para Villarreal, una decisión controvertida. Contra el Real Madrid, en la siguiente jornada, hubo indulto y una renovación de confianza que ya fue casi ilimitada. El linense lo recuerda así: "Dentro del aprendizaje, por mi carácter, a veces con palabras y otras con decisiones, tienen que ver que lo que están haciendo no es idóneo para el equipo para encauzar su camino. A veces por su juventud no te entienden. En su momento, seguro que no les gustaron las formas, pero era mi deber". Con todo, alaba al utrerano: "No me sorprende que no juegue. El Madrid firmó un jugador con una proyección increíble y no se equivocó, pues será importante en el futuro. Más pronto que tarde demostrará su valía. Quiero lo mejor para él; habría preferido que firmase pero que madurara más aquí. ¿Su vuelta? Es muy bético. Esa distancia ahora con la afición, por las formas, se reducirían si regresara. Si puede elegir, vendrá aquí".