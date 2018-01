Eder Sarabia: "La segunda parte es consecuencia de todo lo hecho en la primera"

Eder Sarabia, segundo entrenador del Real Betis Balompié, se mostró contento con el trabajo de su equipo, aunque no con el resultado.

- Muchas diferencias entre la primera y la segunda mitad.

Lo que pasa en la segunda es consecuencia de la primera. Hemos propuesto un planteamiento en el que intentábamos que las posesiones del Barça no fueran demasiado largas y no nos desgastáramos tanto, para estar más frescos luego. Con la pelota nos ha faltado un poquito y también de valentía en la primera parte para encontrarnos más por dentro, donde teníamos superioridad. Eso te va desgastando y hemos exigido el mejor nivel del Barça, de Messi, de Luis Suárez, porque estábamos haciendo un partido importante y a partir del primer gol suyo nos hemos venido abajo y nos ha faltado un poquito el creérnoslo, que podíamos hacer cosas. El inicio de la segunda parte ha sido bueno, estábamos teniendo la pelota más que ellos.

- ¿Se le podría haber jugado de otra forma a este Barça?

El Barça está acostumbrado a que los equipos le aprieten arriba, se metan atrás, le hagan cosas diferentes... Y esa tranquilidad se demuestra que tú tienes que jugar al cien por cien en el físico y en lo mental; eso te exige. Esa tranquilidad te hace parecer que son físicamente incluso más superiores. Queríamos que no nos desgastaran tanto, queríamos tener la pelota y hacerles las transiciones más cortas, pero nos ha faltado. Ellos no se esperaban lo que íbamos a hacer. Ha habido dos situaciones de centros que no debíamos haber hecho porque eran una posibilidad de dársela al Barça y volver a defender. Es normal, hay que estar orgulloso del trabajo del equipo; esto no nos va a hacer daño, hay que seguir adelante y felicitar al equipazo que tiene el Barça.

- 41 goles encajados.

Nos preocupan estos números; hay que intentar hacer y que no te los hagan. Pero también hay que quedarse con todo los goles que hacemos y todos los que generamos. Al final es la manta corta: te tapas la cabeza y te destapas los pies. El partido de hoy no lo hemos perdido por el aspecto defensivo, sino más por el ofensivo; haber sido más valientes. Si queremos seguir estando ahí, mirando más hacia arriba que para abajo, son cosas que trabajamos e insistimos. Estamos en ello, porque el fútbol es atacar, defender, transiciones...

- ¿Han llegado tarde los cambios?

Puede ser, desde fuera cada uno tiene un entrenador y ve las cosas de una manera. Creíamos que lo que era el global del partido no estábamos haciendo las cosas nada mal. De hecho creo que el Barça ha tenido todas las que ha tenido. La sensación general era buena.