Gordillo: "Cuando el partido está complicado me salgo del campo"

Rafael Gordillo ha atendido a Movistar en el descanso del partido entre el Betis y el Barcelona. El exfutbolista sufrió un infarto en octubre de 2016 y ha explicado cómo vive ahora los partidos. "Cuando el partido está complicado me salgo del campo, no lo veo. Los médicos me recomiendan que no tenga sobresaltos", ha señalado.

El director de relaciones institucionales del club ha valorado su estado de salud: "Lo bueno es que estoy bien. Viendo a mi equipo, que es lo que más me gusta".

Gordillo reconoce que le cuesta ver los partidos del Betis en el Benito Villamarín: "Es complicado ver el fútbol sin sufrir. Si no lo ves, sufres menos. Estando en el palco se sufre mucho. Sufro hasta ganando".