Real Betis 0-4 Barcelona: Luis Suárez completa la manita

El Barcelona ha resuelto el partido en diez minutos, los que van del 59 al 69 con los goles de Rakitic, Messi y Luis Suárez. Rakitic ha abierto la lata en el primer despiste del Betis. Messi se ha aprovechado de otro mano a mano en otro error defensivo del Betis y Luis Suárez ha hecho el gol de la noche con una volea imposible para Adán. Ya en el 80', Messi ha completado una jugada marca de la casa para hacer el cuarto. El quinto ha llegado en el 90 por medio de Luis Suárez con un remate inapelable tras una asistencia de Messi.

El Betis ha salido muy intenso y ha incomodado mucho al Barcelona en el primer tiempo, que hasta el minuto 25 no se ha hecho con el control del balón. No ha habido ocasiones claras en un choque muy táctico. Setién, que no se sienta hoy en el banquillo, ha apostado por una zaga con tres centrales formada por Javi García, Mandi y Feddal, con los laterales muy largos y las líneas muy adelantadas para presionar la salida de pelota azulgrana.

El primer acercamiento ha sido del Betis. Guardado ha robado un balón en la frontal y le ha pegado demasiado cruzado. Ya en el 11', Joaquín ha rematado dentro del área un centro de Durmisi y se le ha ido por encima del larguero. Por parte azulgrana, el único disparo ha sido por parte de Semedo en el 14. Se le ha ido muy desviado.

La más clara del Barcelona ha llegado en el 25' por medio de Sergi Roberto. El centrocampista ha combinado con Luis Suárez y tras un gesto técnico se ha hecho hueco para el disparo. La ocasión coincide con el mejor momento del Barcelona en el partido. Así, a la media hora, Messi ha disparado al lateral de la red.

En el Barcelona ya ha habido un cambio por lesión de Vermaelen, que ha sido sustituido por Umtiti.

El técnico cántabro sale con: Adán, Francis, Javi García, Mandi, Feddal, Durmisi; Fabián, Guardado; Joaquín, Tello y Sergio Léon.

Por su parte, Valverde alinea a: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Sergi Roberto, André Gomes; Messi y Luis Suárez.