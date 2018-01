Real Betis 0-5 Barcelona: Un castillo de naipes con una hora de vida

El Betis diseñó una estrategia para ganar al Barcelona siendo protagonista. Y eso es muy loable. Tejió una telaraña para incomodar a Messi y, con presión alta, cerró la puerta de salida natural de los culés (Piqué y Busquets). Juntó bien las líneas, modificó un poco su dibujo habitual para tapar su principal punto débil (el lateral derecho), por momentos logró controlar la posesión y, aunque fallaba en los últimos metros y no fue capaz de generar mucho peligro, redobló los niveles de intensidad, de motivación y de concentración. Con todos estos materiales, el Betis construyó un castillo que al final resultó ser de naipes. A la primera racha de viento que sopló en su contra, al primer asalto, fue derribado y quedó totalmente destruido. A partir de ahí, desaparecieron las ganas y surgió la desilusión, se disiparon las fuerzas y se puso en las manos de un despiadado verdugo llamado Messi, que hizo rodar cabezas y pasó el rodillo sobre con la pelota cosida al pie. Todo se quedó en un intento.

De inicio, Setién y Eder Sarabia apostaron por su once tipo sólo a falta de Barragán (Francis sigue como lateral derecho) con una novedad táctica: Javi García se suele incrustar entre los centrales, pero esta vez fue mucho más que eso: el ´3´ estaba atrás, en una zaga de tres junto a Mandi y Feddal que, en momentos de repliegue intensivo, ascendía a cinco con la llegada de Francis y Durmisi; con Guardado y, sobre todo, Fabián asumiendo toda la creación de juego y con Tello, Joaquín y Sergio León arriba en constante movimiento de fuera a dentro, dejando las bandas libres para la irrupción de los carrileros.

La intención era tener el balón en su poder y, además, lo antes posible. Para ello, volvió a echar mano de una feroz presión alta tras pérdida y arriesgó con líneas muy (muy, muy) adelantadas.

Precisamente de una buena recuperación cerca del área de Ter Stegen nacería la primera ocasión clara del partido: en el 3´, con un tiro desde la frontal de Guardado que se fue fuera.

Joaquín, en el 11´, disparó alto tras un centro de Durmisi y ponía en aviso a un Barcelona que no parecía inquietarse.

El Betis lo hacía todo perfecto menos el último pase, donde a veces pecaba de precipitación y en otra muchas de osadía, pues probaba la entrega más difícil de todas las opciones posibles. Eso le impedía poner más en aprietos a los culés.

Muy ordenado, logró que el Barça tardase 25 minutos en inquietar. Fue tras una gran acción personal de Sergi Roberto y un chut lejano de Rakitic que Adán logró atajar sin problemas. Poco después, Messi se estrelló con el lateral de la red.

Al descanso se llegó con 0-0 y con un ritmo de juego bajo, con ambos equipos provocando que el rival fuese a buscarle a su campo, acumulando muchos toques y abusando a veces de la pausa a la espera de que apareciesen huecos.

El ´show´ de Messi

En este tipo de citas y ante este tipo de rivales no puedes tener ni un fallo de concentración. Pero lo normal es tener alguno. El Betis lo tuvo y murió tras él. La primera vez que la formación verdiblanca se descolocó, Rakitic rompió por el espacio libre que habían dejado entre Francis, Javi García y Mandi, se plantó ante Adán y le batió para poner el 0-1 (59´) y confirmar un partidazo en el que el líder jugó al ritmo que impusieron el croata y un Sergi Roberto por fin en su posición natural.

Tras ese mazazo comenzó otro partido totalmente distinto. El Betis ya no se recuperaría del golpe y el Barça olió la sangre y despertó su intinto asesino con tres tantos en sólo 10 minutos. El segundo llegó tras una pérdida de Fabián ante Busquets, que la cedió rápido para Messi y, para más colmo, Feddal se quedó descolgado rompiendo el fuera de juego. Era la primera vez que el ´10´ azulgrana disparaba a puerta, pero ya sa sabe que él no suele perdonar.

En el 69´, el tercero. Rakitic aprovechó otra vez el espacio libre, esta vez a la espalda de Durmisi y Guardado, y colgó un centro medido para la espectacular volea de Luis Suárez.

En medio del chaparrón, el Betis cambió a su clásico 1-4-1-4-1, tras entrar Boudebouz por Javi García y Rubén y Camarasa, por Sergio Léon y Fabián; pero eso ya era lo de menos. Los últimos 20 minutos fueron un monólogo de Messi, una exhibición de ´freestyle´ por todo el campo que rubricó con otro golazo y con una asistencia a Suárez en el 0-5 final.

- Ficha técnica:

0 - Betis: Adán; Francis, Feddal, Mandi, Durmisi; Javi García (Boudebouz, m.77), Guardado; Tello, Fabián (Camarasa, m.88), Joaquín; Sergio León (Rubén Castro, m.73).

5 - Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Vermaelen (Umtiti, m.43), Jordi Alba; Sergi Roberto, Sergio Busquets (Deulofeu, m.81), Rakitic, André Gomes (Paulinho, m.65); Messi y Luis Suárez.

Goles: 0-1, M.59: Rakitic. 0-2, M.64: Messi. 0-3, M.69: Luis Suárez. 0-4, M.80: Messi. 0-5, M.89: Luis Suárez.

Árbitro: Jaime Latre Santiago (Comité Aragonés). Amonestó a los locales Durmisi (m.51) y Feddal (m.67), y a los visitantes André Gomes (m.21) y Luis Suárez (m.67).

Incidencias: Partido de la vigésima jornada de LaLiga Santander, disputado en el Benito Villamarín ante 53.426 espectadores. Césped en perfecto estado.