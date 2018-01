Valverde: "Fabián es una de las sorpresas de LaLiga"

Ernesto Valverde ha reconocido que el planteamiento del Betis con tres centrales les soprendió al principio del partido: "Sí sabíamos que el Betis nos iba a apretar arriba. Han cambiado la línea de cuatro de atrás por una tres. Al comienzo nos han sorprendido un poco y después nos ha ido bien. No es que se haya desinflado. Al final cuando presionas arriba presionando arriba permanentemente tienes que conseguir resultados porque estás expuesto a que pasen la presión. Yo también he jugado contra el Barcelona y esas cosas pasan".

Al técnico del Barcelona le han preguntado por Fabián, vinculado al Barcelona las últimas semanas. El técnico ha reconocido que no sabe nada sobre una posible incorporación, pero ha dedicado elogios al canterano: "Fabián me parece un buen jugador. Hoy ha hecho un buen partido. Le he visto metido, presionando arriba. Es una de las sorpresas de LaLiga".

Partidazo de Messi: "De Messi hay que disfrutar. Lo he sufrido como rival. Es el mejor jugador que hay y que ha habido en el mundo del fútbol. Espero que todo el mundo lo haya disfrutado".

Liga aburrida por la ventaja: "Intentaremos ganar los máximos partidos posibles y no especular con la distancia. Estamos en la segunda vuelta y cada partido que ganamos damos un paso más grande que en la primera vuelta".

El partido no se ha definido hasta la segunda mitad: "Siempre estábamos a un paso de meter el pase bueno. Ha sucedido más al final que al principio, pero los minutos duran 90 minutos".

Salida de Deulofeu: "No sé qué puede pasar con Deulofeu. Rafinha el otro día nos podía ayudar y hoy Deulofeu igual".