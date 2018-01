Lucas Moura: "La Liga española puede venirme bien por mi velocidad"

El brasileño Lucas Moura, extremo del París Saint-Germain (PSG) a quien pretende el Betis, mostró su desagrado por no contar apenas con minutos de juego y comentó que la Liga española es un destino que le vendría bien, por su velocidad y técnica.

"Es cierto que la Liga puede venirme bien. Con mi velocidad y mi técnica, podría rendir bastante bien. Pero en el fondo no es tan importante dónde vaya a aterrizar. Sé de lo que soy capaz, no jugué con la selección por casualidad", dijo Moura, en una entrevista a L'Équipe.

Moura, de 25 años e internacional brasileño en 34 ocasiones, ha pasado de ser un habitual en el once del PSG en las últimas temporadas a tener este curso un presencia testimonial, en el que solo suma 71 minutos repartidos en seis encuentros.

"Estoy asqueado por no jugar más, de no poder expresarme como lo hacía. Desde que llegué a París, tenía una media de 50 partidos por temporada. Aunque no era siempre titular, podía aportar mi piedra al edificio que se estaba construyendo (...) Esta temporada todo ha cambiado y no estoy contento", lamentó el brasileño.

Las llegadas de su compatriota Neymar este verano o del alemán Julian Draxler, el pasado invierno, han arrinconado al talentoso extremo formado en el Sao Paulo.

Moura, por el que el PSG desembolsó en 2012 unos 40 millones de euros, ya declinó una cesión al Nantes.

Según la prensa, los clubes interesados, entre los que se situó al Manchester United de José Mourinho, tendrán que desembolsar una cantidad cercana a esos 40 millones para hacerse con sus servicios, a no ser que a última hora el PSG le deje salir cedido. Por si acaso, ahí está el Betis.