Peligro de apercibimiento de cierre del Villamarín

La derrota ante el Barcelona puede traer consigo un importante daño colateral para la entidad de Heliópolis. Y es que, a la espera de que el Comité de Competición celebre este martes se reunión semanal, el apercibimiento de cierre del Benito Villamarín es una posiblidad latente tras el lanzamiento de objetos frente a los azulgranas.

El colegiado Santiago Jaime Latre reflejó en el acta qdel partido que "en el minuto 63, tras la consecución del segundo gol visitante, se produjo el lanzamiento de un mechero por parte de aficionados con indumentaria del equipo local, situados detrás de la portería sur". Pero ahí no quedó la cosa, ya que "en el minuto 69, tras la consecución del tercer gol visitante, se produjo un nuevo lanzamiento de tres mecheros desde la misma zona del estadio". El atenuante, eso sí es que "sendos lanzamientos no impactaron en ningún participante ni interfirieron en el desarrollo del partido", tal y como redactó el aragonés, que aclaró además que "después del minuto 70, tras anunciar por megafonía que no se lanzara ningún objeto al terreno de juego, no se repitió ningún otro incidente".

Pese allo, cabe recordar que ante el Atlético de Madrid ya ocurrió un hecho similar, al lanzarse un mechero en el calentamiento del equipo arbirral, y Cometición sancionó al club con una multa de 150 euros y la "advertencia de que en lo sucesivo ponga especial celo a la hora de evitar estos hechos y, en su caso, identificar a los causantes de los mismos". Por ello, con estos precedentes, no es descabellado pensar que esta vez pueda ir un paso más allá y apercibir de cierre el coliseo de La Palmera, aunque a favor del club verdiblanco juega que los objtetos no impactaron en nadie, así como las medidas tomadas para prevenir más incidentes.