Serra Ferrer: "Como institución, el Betis no ha hecho movimientos por Ceballos"

El Betis se ha movido por Dani Ceballos, aunque a nivel de clubes no ha habido ningún intento definitivo tras consultar a la Federación la viabilidad del fichaje y descartarse por la reglamentación actual.

Ayer, en Onda Cero, Serra Ferrer volvió a explicar el asunto: "El Betis como institución no ha hecho ningún movimiento. Al entrenador le gusta mucho el talento de Dani, ha hablado con el futbolista. Las cosas se puede hacen hacer o no y en este caso, federativamente no se podía hacer. Así que pese al deseo del entrenador y de Ceballos no se va a hacer".

Ceballos no entró en la convocatoria de ayer del partido entre el Real Madrid y el Deportivo por un problema físico, pero el utrerano espera estar ante el Leganés en la Copa, competición en la que más lo ha utilizado Zidane.