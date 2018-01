A Narváez le "gusta la idea" de ir cedido al Córdoba

La operación salida se ha activad en Heliópolis. Con Nahuel virtualmente fuera para enrolarse en las filas del Barcelona B, los siguientes en deben abandonar la disciplina verdiblanca son Alin Tosca, pretendido por Anderlecht y PAOK, Rafa Navarro y Narváez, ambos en el punto de mia del Córdoba, con el Sporting pendiente también del lateral diestro.

En el caso del colombiano, tal y como viene informando ED, cuenta además con el interés de un Primera de otro país, pero el ex del Castilla tampoco ve con malos ojos bajar una categoría en España y recalar en el club califal, que también anda tras el ex bético Fausto Tienza, si bien las contrataciones invernales están a expensas de presentar un aval de 2 millones de euros a la LFP. "Me gusta la idea de ir al Córdoba", ha reconoció el jugador a Cordobadeporte.com, donde admitió que fue la semana pasada cuando su representante le ofreció "esa posibilidad" de recalar a préstamo en El Arcángel.

"Hablé con mi agente a ver si esta semana viene para hablar con el Betis para salir cedido, pero sin opción de compra", señaló el centrocampista de 22 años, que liberaría de este modo una plaza de extracomunitario para poder acudir al mercado nvernal. Esto permitiría a Serra Ferrer un mayor margen de movimiento para reforzar al equipo, ya que con el cafetero, Sanabria y Joel Campbell en la plantilla, el vicepresidente deportivo verdiblanco ve reducido su abanico de posibilidades a jugadores con pasaporte comunitario.

De este modo, la salida de Narváez podría concretarse en las próximas horas, si bien la oficialidad, en caso de acuerdo con el Córdoba, no llegaría hasta que LaLiga dé su visto bueno. Mientras tanto, el jugador se postula y 'ofrece' sus cualidades a un equipo que luchar por evitar el descenso a Segunda B: "Donde más me gusta jugar es de mediapunta, a veces puedo caer a banda y también actué como mediocentro ofensivo, pero prefirio hacerlo más adelante".