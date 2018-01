Sanabria: "Estoy trabajando para volver lo antes posible"

El jugador del Betis Tonny Sanabria ha aprovechado su visita al colegio Santa María de los Reyes, de Torreblanca, para repasar la actualidad verdiblanca y hablar sobre la lesión que lo mantiene apartado de los terrenos de juego. El canterano Francis Guerrero también ha estado presente.

Sobre su lesión de larga duración, el paraguayo se ha mostrado con muchas ganas de volver a estar con el equipo: "Estoy bien, evolucionando poco a poco. Espero volver a ayudar al equipo desde el campo dentro de poco. Es complicado estar desde fuera. Además, estaba en un gran momento de forma, pero no queda otra que seguir. Estoy trabajando muy bien para estar lo antes posible y ayudar".

El delantero cayó lesionado en el peor momento posible, cuando estaba mostrando su mejor nivel en el Betis. De hecho, aún lesionado sigue siendo el máxigo goleador del equipo con siete goles. A pesar de eso, Sanabria se ha mostrado optimista con su lesión: "Soy optimista. Tuve que pasar por el quirófano y la recuperación es más complicada, pero estoy mejorando cada día. Una lesión siempre es complicada de llevar, pero seguramente me dolió un poco más porque estaba contando con minutos y tenía la confianza del entrenador. Dentro del campo me sentía muy bien y estaba ayudando al equipo con goles, pero no hay que mirar hacia atrás, sino adelante".