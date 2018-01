Setién: "Yo no soy de los que cambia de la noche a la mañana por dos resultados malos"

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, intervino en el programa La Gradona, de Radio Fútbol de Cantabria, y respondió a varias cuestiones sobre la actualidad verdiblanca.

El técnico habló del último partido contra el Barça: "Defender atrás puede ser mayor riesgo que apretar adelante. El otro día ante el Barcelona fuimos bastante radicales en ese sentido y fuimos a muerte para tratar de aprovechar lo que hace el Barcelona para sacar al balón desde atrás por la posibilidad de robarle y alejar de nuestra portería. En 60 minutos el Barcelona nos generó muy poco y prácticamente no le dio para hacernos mucho peligro, algo que no es habitual, y pudimos hacerles daño a ellos. Sobre todo cuando el primer gol estamos francamente bien. Esos quince primero minutos controlamos el espacio y balón y casi no nos llegaron hasta el 0-1. Es una elección la de jugar como jugamos, ir adelante y ser más atrevidos, no someternos al rival. Cuando nos hemos replegado lo hemos hecho peor y las características de muchos jugadores no son para defender. Nosotros tenemos un equipo de mucho medio campo hacia adelante y tendencia a irse arriba y para defender le cuesta más. Es asunto de todos defender y atacar pero no es fácil"

En cuanto a su estilo de juego, Setién lo dejaba claro: "No hay otra. Cuando he venido aquí, antes de firmar, ya les dije que me venís a fichar porque entendéis que tengo una manera de entender el fútbol y que si pretendéis que vaya y cambie no va a pasar. Yo no soy de los que cambia de la noche a la mañana por dos resultados malos. Es verdad que tenemos muchos goles en contra. En cuatro partidos nos han metido 20 goles. Pero en el resto es razonable. Llevamos muchos goles y a lo mejor de otra manera jugando no los meteríamos. Cuando firmé por el Betis, igual que cuando Lugo o Las Palmas, yo siempre dejé claro de antemano la propuesta, antes de firmar".

Sobre la lucha por Europa afirmó: "hay seis o siete equipos en un punto, dos puntos, ganas un partido o lo pierdes subes o bajas cinco puestos. A ver si nos da el campeonato para mantenernos ahí. Ahora vamos a Vigo ante un equipo que ha estado muy bien estos años y va a ser complicado. Nosotros ahora estamos bastante bien, hemos superado fases en las que hemos estado ahí abajo y a ver qué pasa".

Setién también habló sobre el derbi: "Fue uno de los momentos más felices desde que estoy en el Betis porque sabes y eres consciente de lo que supone para tu afición, que estaba muy necesitada de una respuesta como esta por parte de su equipo. He vivido situaciones de alegría y frustraciones. Trato de mantenerme estable ganando y perdiendo. Es verdad que victorias como estas suponen mucho y dan tranquilidad pero sin más. Trato de mantener la calma".

Por último opinó sobre la afición y el club: "Me encanta salir antes al campo para escuchar el himno porque realmente es emocionante ver a 50.000 personas cómo sienten a su equipo, cómo lo viven, cómo están a las duras y maduras, cómo te exigen y cómo te aplauden. La realidad es que es un equipo enorme, que tiene una dimensión que creo que hay que estar aquí para darte cuenta de lo que significa para los béticos. Estoy encantado. Sé que es duro a veces porque hay un punto de que nada más quieres ganar y da igual las circunstancias. La gente necesita ganar porque si no se cabrea un montón. Es verdad que luego reflexionan y no dejan nunca de ir. Para la gente del norte es difícil de entender pero estoy encantado. El club es enorme, está muy bien estructurado. Tengo una grandísima y buenísima relación con el director deportivo y presidente, hay mucha comunicación en todas las decisiones. Es una situación idílica para poder trabajar. Aquí en la calle no puedes dar un paso sin que te pidan una foto. La pasión es enorme, hay que estar aquí para verlo"