Serra: "Con Layún no hay problema, el problema es el Oporto"

Lorenzo Serra Ferrer no ceja en su empeño de hacerse con los servicios del mexicano Miguel Layún. El lateral zurdo, que también puede jugar como central, es el objetivo número uno de la dirección deportiva verdiblanca para fortalecer la retaguardia, pero según ha reconocido el propio Serra, el Oporto sigue poniendo trabas pese al acuerdo que ya tiene el Betis con Layún.

"En un principio no tenemos un muy buen acuerdo con el Oporto y estamos esperando a que las negociaciones se pueden mejorar o avanzar en este. Con Miguel (Layún) no habría problema, más allá de los flecos que se ponen en medio de la negociación. El problema sería el Oporto", ha reconocido el mallorquín en una entrevista con ESPN AM.

Pese a todo, Serra se ha mostrado paciente, pues quedan varios día para el cierre del mercado. "El miércoles es el día tope. Vamos a estar pendientes de cualquier posibilidad de avance", ha añadido el verdiblanco, que también ha destacado las cualidades que le han llevado a decidirse por Layún: "Nosotros entendemos que es un buen futbolista en su polivalencia y en su compromiso en las distintas ligas. Jugar en España requiere esto en relación a su compromiso, sabemos que es un deportista con una ilusión top".

En el caso de que la operación por Layún llegue a buen puerto, en Heliópolis coincidiría con otro compatriota como Guardado, que también les habló muy bien del jugador del Oporto: "Sin duda que Andrés, aparte del conocimiento que nosotros tenemos del jugador, también nos ha confirmado todo lo que representa Miguel Layún como persona y deportista. Tiene un valor muy importante porque le tenemos una alta estima por lo que hace".