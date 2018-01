La misma hoja de ruta por Layún.

El fichaje de Miguel Layún por el Betis no corre peligro. Al menos, así lo entienden en la planta noble del Benito Villamarín, conscientes de que las negociaciones se están dilatando más de lo esperado por las continuas exigencias del Oporto, cerrado en banda en principio a deshacerse del carrilero y, ante la presión ejercida por el propio interesado, meticuloso después con los detalles de la operación.

Incluso, la jornada de ayer anduvo pródiga en rumores acerca de la intromisión de otros clubes, entre ellos el eterno rival, que busca también un lateral derecho y que se interesó por el de Córdoba en anteriores ventanas de transferencias. Sea como fuere, los rectores verdiblancos confían en la palabra de Layún y en el compromiso alcanzado hace días con su representante, Jorge Berlanga. Unas conversaciones en las que se habló del contrato que firmaría el próximo verano, en principio por tres temporadas más.

Porque nada ha variado en la hoja de ruta trazada para contratar al polivalente lateral de la cantera del Querétaro. Es más, fuentes cercanas al jugador lo sitúan, incluso, viajando a Sevilla a lo largo del fin de semana. El Betis lo espera el lunes para completar el reconocimiento médico y tratar de limar aquí los últimos flecos con el Oporto, con el que hubo avances recientemente, si bien todavía no definitivos.

La participación en Bolsa de los 'Dragoes' y otra serie de cuestiones relacionadas con el 'fair play financiero' de la Fifa habrían sido esgrimidos como inconvenientes, aunque en Heliópolis entienden que únicamente se retrasará un acuerdo que llegaría, en el peor de los casos, antes del próximo miércoles, día del 'deadline' en el mercado invernal. La idea sigue siendo la cesión con obligación de compra, asumiendo la parte de la ficha que le resta por cobrar al mexicano, así como repartiendo entre enero y julio el pago de los cinco millones de euros que pretende recuperar el club luso, con un aplazamiento deseado de parte de esa segunda cantidad.

Y es que Lorenzo Serra Ferrer no ceja en su empeño de hacerse con los servicios del mexicano. El lateral zurdo, que también puede jugar en la derecha y puntualmente como central y pivote, es el objetivo número uno de la comisión ejecutiva verdiblanca para fortalecer la retaguardia, pero, según ha reconocido el propio balear, el dueño de sus derechos federativos sigue poniendo trabas, pese al acuerdo entre las otras dos partes. "En un principio, no tenemos un muy buen acuerdo con el Oporto y estamos esperando a que las negociaciones se puedan mejorar o avanzar en este aspecto. Con Miguel no habría problema, más allá de los flecos que se ponen en medio de la negociación. El problema sería el Oporto", reconocía el responsable de la planificación heliopolitana en una entrevista con ESPN AM.

Pese a todo, Serra se muestra paciente y confiado, pues quedan cinco días para el cierre del mercado. "El miércoles es el día tope. Vamos a estar pendientes de cualquier posibilidad de avance", añadía el vicepresidente deportivo, que también destacaba las cualidades que le han llevado a decidirse por Layún: "Nosotros entendemos que es un buen futbolista en su polivalencia y en su compromiso en las distintas Ligas. Jugar en España requiere todo esto; sabemos que es un deportista con una ilusión 'top'".

También ayudó a convencer a los directivos béticos su compatriota Guardado, con quien coincidiría aquí, como confirmaba el de Sa Pobla: "Sin duda que Andrés, aparte del conocimiento que nosotros tenemos del jugador, también nos ha confirmado todo lo que representa Miguel Layún como persona y deportista. Tiene un valor muy importante, porque le tenemos una alta estima por lo que hace".