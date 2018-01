Setién, el espejo del Celta, Fabián y el mercado

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, manifestó este sábado que su rival del lunes en Vigo, el Celta, "es uno de los equipos que más se puede identificar" con su "manera de jugar" y aunque presenta "matices diferentes, la idea es la misma".

Setién ha asegurado, tras el entrenamiento que dirigió a puerta cerrada en la ciudad deportiva bética, que el conjunto vigués tiene "muy buenos jugadores". "El año pasado estar en Europa no le permitió terminar muy arriba, pero este año tiene una progresión importante", afirmó Setién, quien insistió en que ya le gustaba cuando lo entrenaba el argentino Eduardo Berizzo y también ahora con Juan Carlos Unzué, por lo que auguró que "va a plantear problemas" la cita del lunes.

El técnico cántabro cree que el 0-5 encajado contra el Barcelona el pasado domingo fue "un resultado abultado para los méritos de unos y otros", ya que el Betis completó "sesenta minutos muy buenos" en los que "el compromiso fue extraordinario" pero "luego, entran factores que hay que corregir" como el hecho de "encajar demasiados goles".

Setién cree que, bajo su dirección, el Betis ha "dado un paso adelante, como ganar al eterno rival -Sevilla-", lo que hace que "se generen expectativas e ilusión". "Crees que puedes con todo y luego la realidad es diferente", señaló el técnico, quien considera que el equipo carece de "la capacidad para ser estable".

El preparador santanderino apeló a su "experiencia" para asegurar que "pocas veces el mercado de invierno sirve para mejorar las cosas", sobre todo "cuando no hay recursos económicos para contratar lo que quieres", como es el caso del Betis, ya que "es difícil y caro encontrar jugadores que mejoren lo que hay".

"No necesitamos nombres, sí hombres. Necesitamos jugadores que nos puedan valer para el futuro porque no quiero hipotecar el futuro del club. Los nombres hace años que me dejaron de llamar la atención, quiero que los que vengan, tengan ganas de triunfar", añadió.

Quique Setién anunció que le ha dicho al centrocampista Fabián "las cuatro cosas" que debe "decirle" durante su proceso de renovación de contrato y aseguró que "lo ha entendido. Tiene 21 años, está en un sitio que se le quiere, un lugar en el que crecer. Cuando vaya a un grande, que vaya con otro estatus".

El técnico también aseguró que el delantero Rubén Castro "cada vez está mejor" pero debe "apretar y hacer una presión alta", tarea para la que "está justo", mientras que el otro retornado de cesión, el centrocampista chileno Felipe Gutiérrez "podría aportar cosas pero ocupa plaza de extranjero", por lo que es probable que su continuidad no sea "la prioridad".