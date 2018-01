Celta 3-2 Betis: Pensar en Europa así es una osadía

Castigado no sólo por sus errores, que le costaron tan caros como siempre, sino también por su falta de intensidad y ambición, el Betis regresa de Vigo de vacío y con dudas fundadas sobre su capacidad para pelear por esa séptima plaza, un objetivo que se complica por su falta de consistencia y regularidad tanto en el juego como en los resultados.

El Celta, un equipo con el mismo libro de estilo que el Betis, demostró tener un punto más de madurez en su idea. Los de Unzue parecen haber encontrado ese equilibrio que tanto busca Setién entre su propuesta alegre y la necesaria solvencia defensiva. De hecho, al conjunto local no le importó cederle la pelota al Betis para presionarle en la salida de balón, taponarle los huecos por dentro y obligarle a jugar por fuera y en largo, un fútbol con el que los verdiblancos no se sienten cómodos. Tampoco ayudaba, aunque no pueda servir de excusa, un césped bastante mojado que complicaba la fluidez en la circulación.

Pese a ello, el Betis no renunció en ningún momento a su seña de identidad y asumió demasiados riesgos. Seguía jugando a ese fútbol de mentira, de posesión sin profundidad, para terminar siendo demasiado previsible. Telegrafiaba cada pase, no encontraba la forma de superar la presión, y tropezaba una y otra vez en la misma piedra, lo que para el Celta suponía una ventaja porque le era sumamente fácil robar y plantarse en el área del Betis.

Precisamente así llegó el gol de Aspas. Una entrega comprometida de Adán a Javi García, al que Radoja le robó la cartera, habilitó a Aspas, que no suele fallar ante este tipo de 'regalos', y el Celta ya mandaba en el marcador a los 12 minutos.

Los de Unzue sólo habían tenido que presionar un poco. La incapacidad del Betis para poner en práctica un plan B hizo el resto.

El paso por el vestuario no mejoró, más bien al contrario. El Betis salió apático, al mismo ritmo cansino con el que terminó la primera parte y, claro, el Celta no es una hermanita de la caridad. Los errores en la salida eran cada vez más groseros, aunque ni Maxi Gómez parecía acertado ni Adán parecía dispuesto a dejarse golear. Al menos, en el arranque. El mejoreño salvó hasta en dos ocasiones, en minutos consecutivos (51' y 52'), sendas ocasiones del delantero uruguayo. La primera, un mano a mano que evitó el ´13´ con los pies y la segunda, un disparo escorado ante el que salió bien el meta verdiblanco. Pero, a la tercera no perdonó y puso en el fondo de las mallas un centro de Jonny desde la izquierda con un potente testarazo desde el área chica. El partido parecía acabado, pero con el Betis nunca se sabe. El Celta, con una ventaja cómoda, levantó el pie del acelerador y el Betis acortó distancias en el 72' con un balón que colgó Barragán al segundo palo, donde Durmisi, de primeras, se la puso a Sergio León para batir a Rubén prácticamente vencido.

Poco le duró el amago de reacción al Betis. Iago Aspas cerró el encuentro cinco minutos después a la contra, tras un servicio de Brais Méndez.

El penalti sobre la bocina sobre Joaquín transformado por Guardado -esta vez no hubo condescendencia con Rubén, que había ingresado en el campo unos minutos antes- sólo maquilló un partido en el que el Betis no creyó nunca y volvió a exhibir su fragilidad defensiva.

- Ficha técnica:

3 - Celta de Vigo: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Sergi Gómez, Roncaglia, Jonny; Wass (Emre Mor, min.82), Lobotka, Radoja, Pione Sisto (Brais Méndez, min.72); Iago Aspas y Maxi Gómez.

2 - Betis: Adán; Barragán, Madi, Feddal, Durmisi; Guardado, Javi García (Rubén Castro, min.61), Fabián Ruiz; Joaquín, Tello (Boudebouz, min.61) y Sergio León.

Goles: 1-0, m.11: Iago Aspas. 2-0, m.57: Maxi Gómez. 2-1, m.71: Sergio León. 3-1, m.79: Iago Aspas. 3-2, m.91: Guardado, de penalti.

Árbitro: Sánchez Martínez (colegio murciano). Amonestó a Wass por parte del Celta de Vigo, y a Javi García, Joaquín, Fabián, Barragán, Feddal por parte del Betis:

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de la Liga Santander disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 14.667 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de Julián Trapero, Andrés García, Ángel Pérez y Manuel Justo, abonados históricos del Celta de Vigo.