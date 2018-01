Setién: "Nos falta dar ese paso, por algo será"

Quique Setién ha considerado que el Betis hizo un buen primer tiempo, pero que fue castigado por la acción del gol que puso al Celta por delante en el marcador.

Análisis del partido: "Hacemos un análisis y si exceptuamos el primer gol que encajamos el equipo ha estado extraordinario en la primera parte. Hemos llegado muchas veces por los lados, hemos tenido el balón y nos ha faltado precisión en los centros y los remates. Estoy contento con esa primera fase del partido. No puedo pedir más a los jugadores. Para hacer todo eso tenemos la propuesta que tenemos y, así como en muchas ocasiones hemos salido bien y les hemos creado problemas, hemos tenido esa vez que nos ha costado un gol. En la segunda parte el equipo ha empezado bien. El Celta nos ha apretado arriba, no hemos tenido la precisión de la primera parte. Hemos pedido el control, la vigilancia y hemos perdido muchos balones concediendo contras. Ha llegado el segundo gol y luego hemos tenido una fase en la que hemos estado mejor, pero sin solidez. Hemos arriesgado y ahí nos han llegado, no sólo ne el gol sino en alguna ocasión más. No estoy satisfecho porque hemos perdido, pero sí satisfecho por algunas cosas y contento con el trabajo de los jugadores. Hacen lo que proponemos y lo han hecho bien durante muchas fases del partido. Pero no nos ha dado. Hemos tenido la ocasión de meternos ahí, como ha hecho el Celta con estos tres puntos. Nos cuesta dar ese paso y por algo será".

¿Cómo ve al Celta? ¿Va a fichar a Fontás?: "Yo al Celta lo veo muy bien. Es un equipazo con jugadores de mucha calidad que lo lleva demostrando muchos años. Me gustaba el año pasado y me gusta con Unzue. La propuesta también les cuesta a veces. Tiene un potencial enorme. Lleva años creciendo y me gusta mucho. No voy a comentar nada sobre Fontás".

El estado del campo: "No me he dado cuenta de que el césped estuviera regado más por la parte que defendía el Celta. El campo estaba bastante bien".