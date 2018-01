Bartra: "Quería dar un gran paso en lo deportivo y en lo personal"

El central Marc Bartra afirmó este miércoles en su presentación como nuevo jugador del Real Betis hasta 2023 que "es un paso firme", porque llega a "un club histórico", y lo hace movido la estabilidad y el deseo de "dar un gran paso en lo deportivo y en lo personal".

Bartra, de 27 años y procedente del Borussia de Dortmund alemán, compareció ante los periodistas en un ambiente de expectación que continuó más tarde en su presentación de corto ante más de un millar de aficionados que lo aclamaron en el Benito Villamarín.

El defensa de Sant Jaume dels Domenys (Tarragona) agradeció al Betis la confianza depositada en él, y que lo llevó a dar "con sentimiento". Asimismo, el futbolista señaló que, por encima de especulaciones sobre su precio, "lo más importante es adaptarse" a entrenar con sus compañeros.

"Vuelvo a una Liga que conozco muy bien. Me encanta transformar la presión en ilusión y ganas", aseveró el zaguero catalán, quien señaló que quiere "aportar su granito de arena" para quedar lo más arriba posible y tener opciones, además, de ir al Mundial de Rusia.

Internacional en quince ocasiones, el central manifestó que su pensamiento está centrado en "hacer un buen trabajo en el Betis y pensar en el presente para tener un mejor futuro, también con la Selección".

Sobre el sistema de juego bético, dijo que "la filosofía de juego es crear muchas ocasiones y meter muchos goles" aunque "el Betis es uno de los que más encaja también", aspecto en el que espera aportar su experiencia "tras pasar por grandes clubes y por la Bundesliga", donde considera que ha mejorado "un montón".

Bartra también indicó que el entrenador, Quique Setién, le ha pedido que sea él mismo "y lo muestre en el campo". Respecto a las diferencias entre las competiciones española y alemana, comentó que "en la Liga hay mucha calidad, hay un juego combinativo y en la Bundesliga todo es más físico e intenso".

"Vengo de una liga que te exige al máximo. Los alemanes son duros de mente. No se rinde nunca aunque vayan perdiendo. Físicamente me encuentro mejor que nunca", señaló el catalán, quien dijo haber olvidado el atentado que sufrió el autobús del Borussia y en el que resultó herido en una mano, asegurando que se siente "muy fuerte y con muchas ganas de exprimir la vida al cien por cien".

Sobre los motivos por los que ha jugado menos esta temporada, señaló que "es una pregunta que habría que hacérsela a Peter Stöger (entrenador del Borussia)", que fue el que dejó de contar con él. "Para mí es más importante la primera temporada que estuve allí, lo jugué todo y gané un título. Hacía mucho que el Borussia no ganaba. Este segundo año también empecé a ser titular, pero cambiaron las cosas en el club. Me quedo con esa primera parte del año. No vengo a verlas pasar sino a apretar los dientes", aseveró.