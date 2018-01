Bartra: "No vengo al Betis sólo a pasar un rato"

Ni un paso atrás, ni un trampolín. Para Marc Bartra, el Betis es mucho más que todo eso. El flamante fichaje del Betis parece decidido a hacer carrera como verdiblanco, algo que quiso dejar claro durante su presentación. "Soy consciente del club al que vengo, de lo que supone estar aquí, que el Betis es más que un club, sé cómo se vive aquí, y tengo muchas ganas de hacerlo como local. Para mí, venir aquí supone un paso en firme. Quería estabilidad. No sólo vengo a pasar un rato. Quería, a nivel deportivo, dar un gran paso, sentirme con confianza. Vengo a formar parte de esta gran familia. Para mí, cada vez que doy un paso, lo doy con sentimiento", defendió el central tarraconense, al que no le presiona la elevada inversión realizada por el club. "Me encanta transformar la presión con actitud y con ganas", dijo.

El ajustado presupuesto verdiblanco, condicionado además por los límites del 'fair play' financiero, ha llevado al Betis a buscar fórmulas imaginativas con las que hacer frente al costoso traspaso del central, el más caro de la era Serra y el segundo más caro de la historia del club, sólo superado por el de Denilson e igualando los de Sergio García y Finidi.

En este sentido, el Betis abonará en varios plazos el fichaje del ex del F.C. Barcelona. Ahora ingresará en las arcas del BVB unos dos millones de euros y el resto hasta los diez en los que ha sido fijado el traspaso del polivalente zaguero en dos plazos que vencerán este verano y el siguiente. La intención del cuadro heliopolitano es pagar esas cantidades con el dinero que ingrese por la venta a la Fiorentina del central argentino Germán Pezzella, cuya opción de compra está valorada en once millones de euros.

Una jugada maestra que permitirá al Betis contar con un defensa nivel 'top' que, además, ha rebajado considerablemente su ficha para jugar en el Betis, que le ha querido compensar ese esfuerzo con un contrato de larga duración, que le unirá a la entidad heliopolitana hasta 2023.

"Vengo con ganas de sentirme yo mismo cada vez que entreno, sentirme importante, aportar mi granito de arena para que este gran proyecto esté lo más arriba posible", continuó el ex del F.C. Barcelona, que no esconde que tiene el Mundial en el horizonte. "Vengo a dar todo para estar en el Betis y seguir estando en la selección, evidentemente".

En cuanto a sus impresiones sobre el equipo, Bartra admitió sentirse cómodo con la propuesta de Setién, si bien es consciente de los problemas defensivos que está sufriendo el equipo en Liga.

"La filosofía es crear muchas ocasiones de goles. El Betis es uno de los equipos que más goles lleva. Hay un hándicap, que es que puedes recibir muchos goles, pero vengo a aportar mi experiencia. A nivel defensivo en la Bundesliga he mejorado un montón y puedo aportar tanto con balón como sin él", señaló el nuevo futbolista verdiblanco, que confesó las primeras palabras que tuvo con Setién. "Me ha pedido que sea yo y eso me da confianza".