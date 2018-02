Oficial: Fabián renueva hasta 2023 con cláusula de 30 millones

La renovación de Fabián Ruiz ya es oficial. El palaciego ha querido oír ninguno de los importantes 'cantos de sirena' que le han llegado de clubes españoles (Barcelona, Valencia) y foráneos (Inter, Roma, Southampton, Stoke City...) y tendrá finalmente una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, el doble de la actual, viendo mejorados también sensiblemente sus emolumentos en un contrato que alargará tres años más (hasta 2023) con el club de sus amores.



Todo quedó perfilado, a falta únicamente de los últimos detalles, en una nueva reunión celebrada este miércoles en el Benito Villamarín. No estaba previsto más que un contacto teléfonico, con la pelota en el tejado del club, después del anterior cónclave, pero, a pesar de que la jornada estaba cargada con la presentación de Bartra y las salidas, los responsables heliopolitanos citaron a los representantes de You First Sports para dar carpetazo al 'culebrón Fabián'.