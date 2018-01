Serra responde a Montella: "Lleva 15 días aquí, le han dicho que diga eso, y lo ha dicho"

"Sin ánimo de crear polémica, pero si cualquiera pudiera elegir entre el Sevilla y el Betis elegiría el Sevilla porque puede jugar competiciones europeas". Estas fueron las palabras de Montella, técnico del Sevilla, en el día de ayer cuando le preguntaron por el fichaje del mexicano Miguel Layún.

Como no podía ser de otra forma, hoy ha llegado la réplica desde Heliópolis. Ha sido en la presentación de Marc Bartra, cuando Serra Ferrer, vicepresidente deportivo bético, ha respondido: "Con todos los respetos a Montella, hace 15 días que está aquí, le han dicho que diga esoo y ha dicho eso".

Además, el dirigente verdiblanco ha aclarado que cuando el Sevilla se decidió por el fichaje de Layún, el Betis ya había abandonado las negociaciones. "Es muy sencillo. El Betis estaba interesado en Layún y a través de las conversaciones con él y su agente, cuando tenemos los datos decidimos esperar para valorar otras propuestas. Al final no se fichó, pero no fue una situación en la que estamos encima de la operación. Si Layún no ha venido al Betis es porque el Betis ha valorado otras opciones. No le deseo suerte en lo deportivo, pero si en lo personal", ha zanjado.