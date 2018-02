Fabián: "Tenía claro que mi prioridad era el Betis"

Fabián ha valorado hoy su renovación por el Betis en una rueda de prensa en la que el jugador ha mostrado su orgullo por seguir como verdiblanco hasta 2023. Fabián ha dicho sentirse agradecido por la confianza del club para llegar al acuerdo definitivo: "Gracias al presidente y a Lorenzo Serra Ferrer por la confianza que han depositado en mí desde el primer momento que empezaron las negociaciones. También a mi familia, que lleva tanto tiempo conmigo pasándolo mal en las situaciones difíciles. Esto también se lo debo a ellos y a todas las personas que han podido estar desde pequeño conmigo tanto en el Betis como en el Elche. Sin ellos no hubiera sido posible. Estoy muy contento de estar en el club en el que me he criado desde pequeño. Este es un día que nunca olvidaré porque estoy feliz de poder ampliar mi contrato. Espero seguir creciendo en este club porque nos lo merecemos tanto nosotros como la afición".

Fabián ha crecido de la mano de Setién: "El míster hablaba conmigo y me dio su consejo. Le doy las gracias porque me ha ayudado en este año tan importante para mí. Siempre ha confiado en mí y cada vez que me dé un consejo lo voy a escuchar y tener en cuenta. Ha sido importante para mí en esta negociación".

El palaciego ha eludido comparaciones con Ceballos: "Yo soy Fabián y Dani Ceballos es Dani Ceballos. Le deseo todo lo mejor en su club porque ha sido compañero y es amigo. Tenía claro desde el principio que mi prioridad era el Betis. Le doy las gracias a otros clubes por la confianza que han depositado en mí, pero la prioridad era el Betis y creo que he tomado una buena decisión".

En su decisión también ha influido su familia: "Desde primera hora ha sido lo más importante, sobre todo mi madre que ha sacado a tres hermanos adelante ella sola. Siempre me llevaba a los entrenamientos cuando salía de trabajar. Para ella ha sido un sacrificio muy duro, así que espero ahora devolvérselo".

Le han preguntado a Fabián por su cesión al Elche: "Cuando salí cedido al Elche fue un poco difícil porque era la primera vez que salía de casa. Sabía que era un paso importante y había gente que decía que era un paso hacia atrás, pero yo desde primera hora sabía que era un paso atrás para coger impulso. Me demostraron mucha confianza y por eso ahora soy el jugador que soy".

En esta 17/18, el canterano ha dado un importante salto de calidad: "Soy el mismo. Es verdad que la cesión al Elche me vino muy bien para coger eso que me faltaba en el campo, un poco de confianza y tranquilidad para creerme el jugador que soy. Me siento muy cómodo con el estilo de juego del míster y me viene muy bien. Con los compañeros que tengo al lado es más fácil. Sigo siendo el mismo, pero hecho un poco más hombre".

Aprendiendo desde los 8 años en el Betis: "Los consejos de todos son buenos. Me quedo sobre todo con los de la gente que me da la enhorabuena por el sacrificio que llevo desde los 8 años. Me lo he ganado yo solo, nadie me ha regalado nada. Con eso me quedo".

Fabián ha agradecido también la labor de sus agentes: "Han sido muy importantes. Antes que profesionales son personas en las que confío mucho. Sabía que estaba en buenas manos y que esto iba a salir bien. Mis agentes son unas personas magníficas que hacen su trabajo de forma excelente".

Fabián firma hasta 2013 con una cláusula de 30 millones de euros: "Ahora mismo solo pienso en seguir trabajando con la humildad de siempre y seguir con el proyecto tan bonito que tiene el club. No me preocupa mucho la cláusula, solo quiero centrarme en hacerlo bien en cada partido".

Para Fabián, lo más importante para seguir ha sido el proyecto: "Ha sido un poco de todo. Soy muy bético desde que nací, llevo desde los 8 años en el Betis y tengo a mi familia aquí, pero sobre todo lo que más ha pesado ha sido el gran proyecto que tiene el Betis. Es más importante crecer con el club y que el club crezca conmigo. Eso es lo que más ilusión me ha hecho. Me alegra que otros clubes se hayan interesado por mí, pero mi prioridad es el Betis. Lo estuvimos hablando con mis agentes y eso ha sido lo más importante".

Le debe mucho a su madre: "Los valores que me ha dado mi madre son los mejores que puede dar una persona. Le debo todo lo que he ganado hasta ahora porque sin ella no hubiera sido posible. Espero tenerla el mayor tiempo posible a mi lado porque con ella todo es más fácil y me irá mejor. Espero no regatearla y quedarme mucho tiempo con ella -risas-".