Bartra: "No sólo se trata de ganar sino también de jugar bien"

El recién llegado Marc Bartra ha sido el protagonista del mercado invernal bético, siendo el tercer defensa central que ingresa en la plantilla de Quique Setién esta temporada, tras la incorporación al inicio de campaña de Feddal y Amat.

El tarragonés ya reconoció el día de su presentación que conoce muy bien al club y es muy consciente de la entidad con el que se ha comprometido para lo que resta de campaña y cuatro temporadas más. El ex barcelonista confesó saber que el Real Betis es más que un club: una forma de vida y un sentimiento, e impulsado por ello y por su afán por tener minutos y protagonismo, recaló en la plantilla verdiblanca.

Otro detonante para fichar por el club sevillano fue el estilo y propuesta futbolística de Quique Setién, lo que expresó ayer en el programa de Radio MARCA 'T4' : "Es lo que llevo haciendo desde siempre" sobre el césped. "Ya cuando estaba en Las Palmas lo veía mucho. Es un juego muy vistoso, no sólo se trata de ganar sino también de jugar bien tratando bien el balón". Es un sistema que considera "muy parecido al de la selección", donde intenta ganarse una plaza para el Mundial de Rusia: "Es una ilusión que cualquier jugador puede tener".

No obstante, prefiere pensar en el día a día. "He firmado cinco años con el Betis. Esa estabilidad y tranquilidad me pueden llevar a seguir estando en la selección, y ojalá en el Mundial", zanjó. Cuestionado por Joaquín, destaca: "La alegría que transmite es muy buena para el vestuario".